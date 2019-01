Resident Evil 2 - Über zwei Millionen Spieler, nur 26% schließen die Demo auch ab

Capcom hat auf der offiziellen Webseite Statistiken zu der kürzlich veröffentlichten 1-Shot-Demo zum Remake zu Resident Evil 2 veröffentlicht. Daraus geht unter anderem hervor, dass nur rund jeder dritte Spieler die Testversion auch beendet hat.

Update vom 20. Januar 2019

Mittlerweile zeigt die Statistik auf der Webseite an, dass sich 2.255.045 Millionen Spieler die Demo zu Resident Evil 2 Remake angeschaut haben. Interessant ist, dass die Abschlussrate auch weiterhin gering bleibt und sogar auf 26 Prozent gesunken ist. Damit hat deutlich weniger als ein Drittel aller Spieler die Testversion auch wirklich durchgespielt. Ein Grund dafür könnten unter anderem auch die Rätsel sein, die sich in der Demo gar nicht lösen lassen.

Originalmeldung vom 15. Januar 2019

Vor wenigen Tagen hat Capcom die Demo zu Resident Evil 2 Remake für PS4, Xbox One und PC veröffentlicht. Die Testversion scheint bei der Community insgesamt sehr gut angekommen zu sein. Alleine in Nordamerika wagten sich rund 350.000 Spieler an die Demo. Auch zahlreiche Spieler in Mittel- und Südeuropa begaben sich in den ersten Tagen nach dem Release der kostenlosen Demoversion nach Raccoon City, um dort gegen die Untoten zu Felde zu ziehen. Japan liegt mit über 330.000 Spielern nur leicht hinter den Spielerzahlen in Nordamerika. Insgesamt zeigt die Webseite derzeit 1,6 Mio. Spieler an.

Interessant an der Statistik, die auf der offiziellen Webseite eingesehen werden kann, ist aber vor allem die Tatsache, dass lediglich 28 Prozent der Spieler die Demo auch beendet haben.

Die Daten stammen übrigens lediglich von den Spielern, die die Aufzeichnung ihrer persönlichen Statistik auch explizit erlaubt haben. Entsprechend dürften die tatsächlichen Spielerzahlen noch einmal deutlich höher ausfallen.

Hier gelangt ihr zu den Statistiken!

Resident Evil 2 One Shot-Demo lässt sich in nur 3 Minuten durchspielen

Nur jeder dritte hat die Demo beendet

Weshalb so viele Spieler die Demo nicht beendet haben, kann nur spekuliert werden. Ein Großteil wird sicherlich an der vorgegebenen Zeit von maximal 30 Minuten gescheitert sein und sich schlicht zu viel Zeit bei der Erkundung der Level gelassen zu haben.

Resident Evil 2 Remake erscheint am 25. Januar 2019 für PS4, Xbox One und PC. Die 1-Shot-Demo ist noch bis zum 31. Januar live und wird dann wieder entfernt.

Wie hat euch die 1-Shot-Demo zum Remake von Resident Evil 2 gefallen? Lasst uns eure Meinung gerne weiter unten in den Kommentaren wissen.