Resident Evil 2 - So sieht das Spiel aus der First-Person-Perspektive aus

Das Remake von Resident Evil 2 aus der First-Person-Sicht zu erleben, das ist bislang zwar noch nicht möglich, allerdings hat ein Modder nun an einer kleinen Testversion gearbeitet. Hier wird der Spieler in die Egoperspektive von Claire Redfield versetzt, was den Horror nochmal ganz anders transportiert.

Vor wenigen Tagen präsentierten wir euch Resident Evil 2 aus einem ganz anderen Blickwinkel. Ein Modder hat es geschafft, einige Teile des Remakes in der klassisch fixierten Kamera darzustellen, was nicht nur für einen nostalgischen Effekt sorgt. Spielerisch würde es sich kaum mit der neuen Over-the-shoulder-Kamera vergleichen lassen und dennoch hat wohl beides Vor- und Nachteile.

Resident Evil 2 in First-Person!

Doch nun hat gibt es weiteres Bildmaterial, das Resident Evil 2 (Remake) neuerdings aus der Egoperspektive zeigt. Falls ihr euch also gefragt habt, wie sich Resident Evil 2 in First-Person spielen lassen würde, dann könnt ihr jetzt einen ersten Eindruck davon im untenstehenden Video erhalten. Ein wenig an Resident Evil 7 erinnert es ja schon, was meint ihr?

Die entsprechende Mod ist lediglich ein Test und es ist nicht davon auszugehen, dass diese irgendwann vollständig für jeden zugänglich sein wird. Doch womöglich ist Capcom an einem ähnlichen Vorgang wie Bethesda interessiert, die The Evil Within 2 nachträglich eine First-Person-Perspektive spendiert haben? Dies bleibt jedoch abzuwarten und bis auf weiteres dürfen wir Resident Evil 2 aus der Third-Person-Sicht genießen.

