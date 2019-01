Resident Evil 2 - Charaktermodell von Chris Redfield entdeckt, Release-Termin für The Ghost Survivors

Zusätzlicher Content wartet auf die Spieler von Resident Evil 2 (Remake). Den Anfang machen drei Überlebende aus "The Ghost Survivors". Zudem wollen Modder ein Charaktermodell von Chris Redfield in den Daten entdeckt haben.

Schon vor der Veröffentlichung von Resident Evil 2 war klar, dass das Game Post-Launch-Content und somit einen neuen Spielmodus erhält. Der DLC "The Ghost Survivors" hat nun einen finalen Release-Termin erhalten, er wird ab dem 15. Februar 2019 spielbar sein. Den Anfang machen drei spielbare Charaktere in diesem neuen Modus.

Resident Evil 2 Kostenloser DLC ''The Ghost Survivors'' und klassische Retro-Outfits angekündigt

The Ghost Survivors

In Ghost Survivors ist der Name scheinbar Programm, denn die Spieler schlüpfen in die Haut von drei Charakteren aus Raccoon City, die es womöglich nie aus der Stadt geschafft haben.

Dabei erhaltet ihr Einblick in den Hintergrund von Robert Kendo, dem bekannten Waffenladenbesitzer, der Tochter des Bürgermeisters und einem unbekannten Soldaten. Die einzelnen Episoden lauten "No Time to Mourn", "Runaway" und "Forgotten Soldier". Wir dürfen gespannt sein!

Verstecktes Modell von Chris Redfield?

Die Webseite Resident Evil Modding Boards will schon jetzt versteckte Daten in der PC-Version des Spiels entdeckt haben, die allem voran der ikonischen Franchise-Figur Chris Redfield zuzuordnen sind. Äußerlich kommt er im gleichen Outfit daher, das wir bereits aus "Not a Hero" kennen, dem DLC zu Resident Evil 7. Mit einigen Anpassungen, versteht sich.

Scheinbar wurde er auch schon ausgetestet, die Verfasser des Eintrags betiteln ihn als "perfekt spielbar". Es gibt sogar noch ein Bild mit auf den Weg, das wir euch nachfolgend eingebunden haben.

Ob es nun eines Tages einen DLC mit Chris geben wird, ist bis dato noch völlig unklar. Womöglich ist er auch nur ein weiterer Ghost Survivor, den wir in der Zukunft spielen können?

Resident Evil 2 Kein Remake, sondern eine Offenbarung