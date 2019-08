Release-Vorschau - Das sind die neuen Games in der 35. Kalenderwoche für Nintendo Switch, Xbox One, PS4 und PC

Die gamescom 2019 ist vorbei, doch es wird weitergezockt. Für zu Hause erwarten euch schon die Neuerscheinungen für diese Woche. Unter anderem mit „The Dark Pictures: Man of Medan“ und „Astral Chain“.

Der neueste Action-Titel Astral Chain aus dem Hause PlatinumGames (NieR: Automata, Bayonetta) befördert euch in eine Zukunftsmetropole, die von einer außerirdischen Invasion gefährlicher Monster überrannt wird. Ihr stellt euch als Mitglied einer Sondereinheit der Polizei der Gefahr. Dazu werdet ihr verschiedene Vorfälle untersuchen und in zahlreiche Kämpfe verwickelt. Ihr behauptet euch jedoch nicht allein, sondern kämpft zusammen mit einer Legion – einer humanoiden Waffe, die ihr parallel zu eurer Spielfigur steuert. Im Laufe des Spiels erweitert sich euer Team um weitere Legions, wodurch sich neue Kampfmöglichkeiten entfalten. „Astral Chain“ erscheint am 30. August 2019 exklusiv für die Nintendo Switch.

Horror-Fans werden derweil mit dem ersten Eintrag in der „The Dark Pictures“-Reihe bedient. In Man of Medan begleitet ihr eine Gruppe von Urlaubern auf den Meeresgrund. Ein Schiffswrack aus dem Zweiten Weltkrieg wird von euch erkundet, doch es scheint nicht alles normal vonstatten zu gehen. Übernatürliche Gestalten haben es auf euch abgesehen. Ihr müsst im Spielverlauf häufig Entscheidungen treffen, die das Überleben der Gruppenmitglieder beeinflussen. Dieses Spielprinzip hat Entwickler Supermassive Games schon in Until Dawn zur Schau gestellt. Des Weiteren zeigen wir euch alle weiteren Neuerscheinungen.

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum zwischen dem 26. August 2019 und dem 01. September 2019. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Diese Games erwarten euch in der 35. Kalenderwoche

Montag, 26. August 2019

Tokyo Chronos für PS4

Dienstag, 27. August 2019

Ancestors: The Humankind Odyssey für PC

für PC Control für PS4, Xbox One und PC

für PS4, Xbox One und PC Crystar für PC

für PC Decay Of Logos für PS4 und PC

für PS4 und PC Hunt: Showdown für Xbox One

für Xbox One Knights And Bikes für PS4 und PC

für PS4 und PC Minoria für PC

für PC MXGP 2019 für PS4, Xbox One und PC

für PS4, Xbox One und PC Pirates of First Star für Xbox One

für Xbox One Strength of the Sword Ultimate für PS4

für PS4 The Bard’s Tale IV: Director’s Cut für PS4 und Xbox One und PC

für PS4 und Xbox One und PC Waltz of the Wizard für PS4

für PS4 Whipsey and the Lost Atlas für Nintendo Switch und Mac

für Nintendo Switch und Mac Wreckfest für PS4 und Xbox One

Mittwoch, 28. August 2019

Headspun für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC

für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC Hookbots für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Kamiko für Xbox One

für Xbox One Pantsu Hunter: Back to the 90s für PS4, PS Vita und Nintendo Switch

für PS4, PS Vita und Nintendo Switch SubaraCity für Xbox One

für Xbox One Vambrace: Cold Soul für Xbox One

für Xbox One Whipseey And The Lost Atlas für Xbox One und Nintendo Switch

Donnerstag, 29. August 2019

Agent A: A Puzzle In Disguise für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC

für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC Bubsy: Paws On Fire für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Decay Of Logos für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Grand Brix Shooter für Nintendo Switch und PC

für Nintendo Switch und PC Heave Ho für Nintendo Switch und PC

für Nintendo Switch und PC The Lord Of The Rings: Adventure Card Game für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Vambrace: Cold Soul für PS4 und Nintendo Switch

Freitag, 30. August 2019

Astral Chain für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Blair Witch für Xbox One und PC

für Xbox One und PC Crystar für PS4

für PS4 Decay Of Logos für Xbox One und PC

für Xbox One und PC Newt One für PS4, Xbox One, Nintendo Switch für PC

für PS4, Xbox One, Nintendo Switch für PC Re:Legend für PC

für PC Remothered: Tormented Fathers für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Root Letter: Last Answer für PS4, Nintendo Switch und PC

für PS4, Nintendo Switch und PC The Dark Pictures: Man of Medan für PS4, Xbox One und PC

für PS4, Xbox One und PC The Ninja Saviors: Return of the Warriors für PS4 und Nintendo Switch

