Release-Vorschau - Neue Games in der 52. Kalenderwoche für Nintendo Switch, Xbox One, PS4 und PC

Die Weihnachtswoche ist angebrochen! Während die großen Titel rechtzeitig vor dem Fest bereits erschienen sind, gibt es diese Woche an Neuerscheinungen ausschließlich Indie-Kost.

Viele von euch werden sicherlich mit einem Videospiel-Hit beschenkt. Dafür sind in den letzten Wochen bereits zahlreiche Blockbuster erschienen. Während der kommenden Feiertage erscheinen dagegen nur kleinere Indie-Spiele. Dennoch könnte die ein oder andere Perle dabei sein. Zum Beispiel „Straimium Immortaly“. Der Mix aus Roguelite, Shoot 'em up und Dungeon-Crawler verfrachtet euch in ein Pixel-Sci-Fi-Abenteuer, in dem ihr eine ganze Galaxie retten müsst.

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum vom 23. Dezember 2019 bis zum 29. Dezember 2019. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Diese Games erwarten euch in der 52. Kalenderwoche

Montag, 23. Dezember 2019

Regions of Ruin für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Mushroom Quest für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Rush Rally 3 für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Down to Hell für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Warhammer Quest 2: The End Times für Nintendo Switch

Dienstag, 24. Dezember 2019

Demon Pit für Xbox One

für Xbox One XenoRaptor für Xbox One

für Xbox One Oniken: Unstoppable Edition für Xbox One

für Xbox One Demons with Shotguns für Xbox One

für Xbox One Odallus: The Dark Call für Xbox One

für Xbox One Tamashii für Xbox One

für Xbox One Straimium Immortaly für Xbox One

Mittwoch, 25. Dezember 2019

XenoRaptor für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Straimium Immortaly für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Tamashii für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Natsuki Chronicles für Xbox One

für Xbox One Demon Pit für Nintendo Switch

Donnerstag, 26. Dezember 2019

- Keine neuen Spiele, aber wir wünschen euch einen schönen 2. Weihnachtsfeiertag!

Freitag, 27. Dezember 2019

Clocker für Xbox One

