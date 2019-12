Release-Vorschau - Neue Games in der 51. Kalenderwoche für Nintendo Switch, Xbox One, PS4 und PC

Die letzte Woche vor Weihnachten bricht an. Auf viele neue Releases müsst ihr euch allerdings nicht einstellen. Unter anderem erscheint jedoch „Untitled Goose Game“ für PS4 und Xbox One.

In der Haut einer unschuldig wirkenden Gans ganz viel Unfug anstellen? In Untitled Goose Game könnt ihr genau das machen. Ihr schnattert und watschelt euch durch verschiedene Bereiche eines kleinen Dörfchens und ärgert die Bewohner so gut es geht. Lasst euch dabei aber nicht erwischen.

Diese Woche feiert der Überraschungs-Hit „Untitled Goose Game“ seinen Release auf der PS4 und Xbox One. Des Weiteren zeigen wir euch alle weiteren Neuerscheinungen für diese Woche.

Release-Vorschau Neue Spiele 2020 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC im Überblick

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum vom 16. Dezember 2019 bis zum 22. Dezember 2019. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Diese Games erwarten euch in der 51. Kalenderwoche

Montag, 16. Dezember 2019

- keine neuen Spiele, aber wir wünschen euch einen schönen Start in die neue Woche!

Dienstag, 17. Dezember 2019

Untitled Goose Game für PS4 und Xbox One

für PS4 und Xbox One Wattam für PS4 und PC

Mittwoch, 18. Dezember 2019

Tamashii für PS4

für PS4 Straimium Immortaly für PS4

für PS4 XenoRaptor für PS4

für PS4 Demon Pit für PS4

für PS4 Demons with Shotguns für PS4

Donnerstag, 19. Dezember 2019

Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX für Xbox One

Freitag, 20. Dezember 2019

Aery für Xbox One

für Xbox One Cold Silence für Xbox One

Alle Games könnt ihr hier kaufen!*

Wichtig: Sollten wir einen wichtigen Titel vergessen haben, dann teilt uns dies bitte in den Kommentaren mit. Was ist euer Highlight in dieser Woche? Schreibt es uns gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare!

© House House / Panic

* Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.