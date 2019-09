Release-Vorschau - Diese Spiele erscheinen in der 38. Kalenderwoche für Switch, Xbox One, PS4 und PC

Diese Woche erleben wir einen „The Legend of Zelda“-Klassiker völlig neu. Das Remake zu „The Legend of Zelda: Link's Awakening“ erscheint bereits in wenigen Tagen und entführt uns erneut auf die wunderliche Insel des Windfischs.

Das neue „The Legend of Zelda“-Abenteuer inszeniert einen alten Game Boy-Klassiker völlig neu. Das Originale The Legend of Zelda: Link's Awakening ist bereits rund 25 Jahre alt und wird von Nintendo und Grezzo für die Nintendo Switch neu aufgelegt. Das Abenteuer erhält einen vollkommen neuen Look, atmosphärisch eingespielte Musik und die ein oder anderen Extras. So könnt ihr euch als Baumeister eurer eigenen Dungeons versuchen und selbst labyrinthartige Verließe zusammenstellen. Das Remake zu „The Legend of Zelda: Link's Awakening“ erscheint diesen Freitag, am 20. September. Zudem listen wir euch alle weiteren Neuerscheinungen für diese Woche auf.

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum vom 16. September 2019 bis 22. September 2019. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Diese Games erwarten euch in der 38. Kalenderwoche

Montag, 16. September 2019

- keine neuen Spiele, aber wir wünschen euch einen schönen Start in die neue Woche!

Dienstag, 17. September 2019

Rebel Cops für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Groundhog Day: Like Father Like Sone für PSVR

für PSVR Bus Simulator für PS4, Xbox One

für PS4, Xbox One Session für PC

für PC Daymare: 1998 für PC

für PC Castle Crashers Remastered für PS4 und Nintendo Switch

für PS4 und Nintendo Switch Jet Kave Adventure für Nintendo Switch

Mittwoch, 18. September 2019

Trailmakers für Xbox One und PC

Donnerstag, 19. September 2019

Devil May Cry 2 für Nintendo Switch

für Nintendo Switch GRID Autosport für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Police Stories für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Mutazione für PS4 und PC

für PS4 und PC Overland für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC

für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC Sayonara Wild Hearts für PS4 und Nintendo Switch

für PS4 und Nintendo Switch Truck Driver für PS4 und Xbox One

für PS4 und Xbox One Paper Dolls Original für Nintendo Switch

Freitag, 20. September 2019

The Legend of Zelda: Link’s Awakening für Nintendo Switch

für Nintendo Switch AI: The Somnium Files für PS4 und Nintendo Switch

für PS4 und Nintendo Switch Skybolt Zack für Nintendo Switch und PC

für Nintendo Switch und PC Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered für PS4 und PC

für PS4 und PC Ni no Kuni: Wrath of the White Witch für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Rebound Dodgeball Evolved für Xbox One und PC

für Xbox One und PC Niffelheim für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Untitled Goose Game für Nintendo Switch

für Nintendo Switch The Sojourn für PS4, Xbox One und PC

für PS4, Xbox One und PC LEGO Jurassic World für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Rain of Reflections für PC

