Release-Vorschau - Diese Spiele erscheinen in der 34. Kalenderwoche für Nintendo Switch, Xbox One, PS4 und PC

Diese Woche dreht sich alles um Games. Mit der gamescom vor der Tür richten sich die Blicke aller Gamer nach Köln. Aber auch für die heimischen Konsolen gibt es neues Futter. So geht unter anderem die Reise der Brüder Sean und Daniel in „Life is Strange 2“ weiter.

Square Enix veröffentlicht diese Woche die vierte Episode von Life is Strange 2. Mit dem Untertitel Faith dürfen wir uns auf weitere emotionale Szenen zwischen den Brüdern Sean und Daniel einstellen. Weiterhin sind sie auf der Flucht vor der Justiz und sehnen sich nach einem neuen Zuhause.

In Mexiko erhoffen sie eine neue Heimat zu finden, doch der Weg ist lang und voller Hürden. Daniels paranormalen Fähigkeiten kommen dem Brüder-Gespann dabei oftmals zugute, können aber auch für echte Probleme sorgen. „Life is Strange 2: Episode 4“ ist ab Donnerstag für PS4, Xbox One und PC verfügbar. Des Weiteren zeigen wir euch alle weiteren Neuerscheinungen für diese Woche.

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum zwischen dem 19. August 2019 und dem 25. August 2019. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Diese Games erwarten euch in der 34. Kalenderwoche

Montag, 19. August 2019

- keine neuen Spiele, aber wir wünschen euch einen schönen Start in die neue Woche!

Dienstag, 20. August 2019

Remnant: From the Ashes für PS4, Xbox One und PC

für PS4, Xbox One und PC Killer Queen Black für Xbox One und Nintendo Switch

für Xbox One und Nintendo Switch Yu-Gi-Oh! Legacy Of The Duelist: Link Evolution für Nintendo Switch

für Nintendo Switch RAD für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

Mittwoch, 21. August 2019

Gift of Parthax für Xbox One

für Xbox One Smoots Summer Games für Xbox One

Donnerstag, 22. August 2019

Life is Strange 2: Episode 4 für PS4, Xbox One und PC

für PS4, Xbox One und PC Oninaki für PS4, Nintendo Switch und PC

für PS4, Nintendo Switch und PC Sega Ages Puyo Puyo für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Sega Ages Space Harrier für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Doughlings: Invasion für PS4

für PS4 Black Desert für PS4

für PS4 Penguin Wars für Nintendo Switch

Freitag, 23. August 2019

Snooker 19 für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Gnomes Garden: Lost King für Xbox One

für Xbox One Mable & The Wood für PC

Wichtig: Sollten wir einen wichtigen Titel vergessen haben, dann teilt uns dies bitte mit. Was ist euer Highlight in dieser Woche? Schreibt es uns gerne unterhalb der Zeilen in die Kommentare!

