Release-Vorschau - Diese Games erscheinen in der 48. Kalenderwoche für Nintendo Switch, Xbox One, PS4 und PC

Es beginnt die Zeit, in der man sich aufmacht, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. In den vergangenen Tagen sind bereits diverse Spiele erschienen, die bei kleinen und großen Kindern unter dem Weihnachtsbaum liegen werden. Diese Woche geht es allerdings etwas ruhiger zu, was Neuerscheinungen angeht.

Unter anderem feiert das Indie-Highlight GRIS seinen Einstand auf der PS4. Es handelt sich dabei um einen klassischen 2D-Plattformer, der als Kunstwerk gefeiert wird. Optisch weiß das Spiel mit seiner abstrakten und fantasievollen Welt sicherlich zu beeindrucken. Des Weiteren zeigen wir euch alle weiteren Releases für diese Woche.

Release-Vorschau Neue Spiele 2020 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC im Überblick

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum vom 25. November 2019 bis zum 01. Dezember 2019. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Diese Games erwarten euch in der 48. Kalenderwoche

Montag, 25. November 2019

- keine neuen Spiele, aber wir wünschen euch einen schönen Start in die neue Woche!

Dienstag, 26. November 2019

Monster Jam Steel Titans für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Gas Guzzlers Extreme für PS4

für PS4 Pine für Nintendo Switch

für Nintendo Switch GRIS für PS4

Mittwoch, 27. November 2019

SD Gundam G Generation Cross Rays für PC

Donnerstag, 28. November 2019

Blacksad: Under the Skin für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Trover Saves the Universe für Nintendo Switch

Freitag, 29. November 2019

Weakless für Xbox One und PC

für Xbox One und PC Where the Water Tastes Like Wine für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Blaster Master Zero 2 für PC

Samstag, 30. November 2019

Pro Fishing Simulator für PS4 und Xbox One

Alle Games könnt ihr hier kaufen!*

Wichtig: Sollten wir einen wichtigen Titel vergessen haben, dann teilt uns dies bitte in den Kommentaren mit. Was ist euer Highlight in dieser Woche? Schreibt es uns gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare!

© Devolver Digital

* Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.