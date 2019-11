Release-Vorschau - Diese Games erscheinen in der 46. Kalenderwoche für Nintendo Switch, Xbox One, PS4 und PC

Pokémon-Trainer in spe können ab dieser Woche endlich die neue Galar-Region in „Pokémon Schwert und Schild“ erkunden und angehende Jedi-Meister erleben ein intergalaktisches Abenteuer in „Star Wars Jedi: Fallen Order“.

Diese Woche läuten Pokémon Schwert und Schild die 8. Pokémon-Generation ein. In den Gefilden der Galar-Region ist es abermals unsere Aufgabe, der beste Trainer überhaupt zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen, setzen wir zahlreiche brandneue Wesen im Kampf ein, die dank Dynamaxing sogar auf Riesengrößen wachsen können. Die Rollenspiele erscheinen am Freitag, den 15. November.

Mit Star Wars Jedi: Fallen Order erwartet uns dagegen ein eher lineares, aber dafür cineastisch inszeniertes Abenteuer rund um den Jedi Cal Kestis, der sich nach der Order 66 auf der Flucht vor dem Imperium befindet. Mit seinen Machtfähigkeiten und Lichtschwertmanövern wird der Padawan für seine Feinde zu einer ernsthaften Bedrohung.

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum vom 11. November 2019 bis zum 17. November 2019. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Diese Games erwarten euch in der 46. Kalenderwoche

Montag, 11. November 2019

Romancing SaGa 3 für PS4, PS Vita, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, PS Vita, Xbox One und Nintendo Switch Truck Driver für PC

Dienstag, 12. November 2019

Doctor Who: The Edge of Time für PS4 und PC

für PS4 und PC Bee Simulator für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Yaga für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch VR Ping Pong Pro für PSVR und PC

Release-Vorschau Diese Games erscheinen 2019 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Mittwoch, 13. November 2019

Mercenaries Wings: The False Phoenix für PS4

für PS4 Last Labyrinth für PSVR und PC

für PSVR und PC Spider Solitaire F für Xbox One

Donnerstag, 14. November 2019

Age of Empires II: Definitve Edition für PC

Sparklite für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Gear.Club Unlimited 2: Porsche Edition für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Some Distant Memory für Nintendo Switch und PC

für Nintendo Switch und PC Fractured Minds für PS4 und Xbox One

für PS4 und Xbox One Kingdom Under Fire II für PC

für PC Paranoia: Happiness is Mandatory für PC

für PC WRC 8 für Nintendo Switch

Freitag, 15. November 2019

Pokémon Schwert für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Pokémon Schild für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Star Wars Jedi: Fallen Order für PS4, Xbox One und PC

für PS4, Xbox One und PC Terminator: Resistance für PS4 und PC

für PS4 und PC Tokyo Ghoul: re Call to Exist für PS4 und PC

für PS4 und PC Tokyo Warfare Turbo für Xbox One

für Xbox One Astroneer für PS4

für PS4 Woven the Game für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC

für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC Tracks – The Train Set Game für Xbox One

Wichtig: Sollten wir einen wichtigen Titel vergessen haben, dann teilt uns dies bitte mit. Was ist euer Highlight in dieser Woche? Schreibt es uns gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare!

