Release-Vorschau - Diese Games erscheinen in der 45. Kalenderwoche für Nintendo Switch, Xbox One, PS4 und PC

Diese Woche hat das lange Warten endlich ein Ende: Hideo Kojimas neuester Streich steht auf dem Programm. Mit „Death Stranding“ erwartet uns das wohl besonderste Spiel des ganzes Jahres.

Lange Zeit mussten wir rätseln was für eine Art von Spiel die zahlreichen Trailer und Gameplay-Videos zu Death Stranding uns nun versprechen. In dieser Woche können wir es endlich selbst herausfinden. Am Freitag erscheint „Death Stranding“ im Handel und nimmt uns mit auf eine Reise quer durch ein Endzeit-USA, das von geisterhaften Präsenzen zerstört wurde, um eine zerrottete Menschheit wieder zusammenzuflicken. Unseren Test zum neuen Action-Adventure könnt ihr hier durchlesen.

PC-Spieler kommen ab dieser Woche ebenfalls in den Genuss von Rockstars Wild West-Epos Red Dead Redemption 2. Rund ein Jahr nach dem Originalrelease auf Konsolen gibt sich Arthur Morgan nochmals die Ehre und raubt Banken aus, reitet auf seinem Ross durchs Ödland und kümmert sich um seine Truppe – und das in 4K und 60 Bildern pro Sekunde. Des Weiteren zeigen wir euch alle weiteren Neuerscheinungen in dieser Woche.

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum vom 04. November 2019 bis zum 10. November 2019. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Diese Games erwarten euch in der 45. Kalenderwoche

Montag, 04. November 2019

- keine neuen Spiele, aber wir wünschen euch einen schönen Start in die neue Woche!

Dienstag, 05. November 2019

Red Dead Redemption 2 für PC

für PC Planet Zoo für PC

für PC Just Dance 2020 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Wii

für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Wii Blacksad: Under the Skin für PS4, Xbox One und PC

für PS4, Xbox One und PC Audica für PSVR

Release-Vorschau Diese Games erscheinen 2019 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Mittwoch, 06. November 2019

Wizards of Brandel für Xbox One und PC

für Xbox One und PC Valfaris für PS4

Donnerstag, 07. November 2019

Garfield Kart: Furious Racing für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Juicy Realm für Nintendo Switch

für Nintendo Switch The Coma 2: Vicious Sister für PC (Early Access)

für PC (Early Access) Incredible Mandy für Nintendo Switch

für Nintendo Switch The Grisaia Trilogy für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Stay Cool, Kobayashi-San! A River City Ransom Story für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Headsnatchers für Nintendo Switch und PC

für Nintendo Switch und PC MechaNika für PS4

Freitag, 08. November 2019

Death Stranding für PS4

für PS4 Need for Speed Heat für PS4, Xbox One und PC

für PS4, Xbox One und PC Layton’s Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen 2020 für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Conception Plus: Maidens of the Twelve Stars für PS4 und PC

für PS4 und PC Super Lucky’s Tale für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Sturmwind EX für Xbox One und Nintendo Switch

für Xbox One und Nintendo Switch JUMANJI: The Video Game für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC

für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC Tanky Tanks für Xbox One

für Xbox One Valfaris für Xbox One

für Xbox One Disney Tsum Tsum Festival für Nintendo Switch

für Nintendo Switch New Super Lucky’s Tale für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Golem für PSVR

Alle Games könnt ihr hier kaufen!*

Wichtig: Sollten wir einen wichtigen Titel vergessen haben, dann teilt uns dies bitte mit. Was ist euer Highlight in dieser Woche? Schreibt es uns gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare!

© Kojima Productions

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.