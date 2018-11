Red Dead Redemption 2 - So findet ihr den Geisterzug

In der Spielwelt von Red Dead Redemption 2 könnt ihr mitten in der Nacht auf einen waschechten Geisterzug treffen. Wir erklären euch, wo ihr diese Erscheinung beobachten könnt.

Wir haben in den vergangenen Tagen zwar bereits des Öfteren über Easter-Eggs in Red Dead Redemption 2 berichtet, allerdings heißt das nicht, dass in dem Westerntitel keine neuen Geheimnisse gefunden werden.

Neben Pferden und Kutschen bietet sich vor allem die Eisenbahn als schnelles und zuverlässiges Fortbewegungsmittel für längere Strecken an. Da passt es beinahe schon wie die Faust aufs Auge, dass Entwickler Rockstar sogar einen waschechten Geisterzug in das Spiel integriert hat. Allerdings kann mit dem geheimnisvollen Gefährt nicht interagiert werden. Der spezielle Zug kann lediglich beobachtet werden, wenn er an euch vorbeifährt.

Auf dem YouTube-Kanal "GTA Serie Videos" ist man genau diesem Mythos nun nachgegangen.

So findet ihr den Gesiterzug

Um ebenfalls auf den Geisterzug zu treffen, müsst ihr nach Scarlett Meadows, südlich von Old Greenbank Mill, reisen und in der Nähe des "Lemoyne"-Schilds warten, das sich entlang der Eisenbahnschienen befindet. Wenig überraschend könnt ihr den Zug allerdings lediglich spät in der Nacht oder am frühen Morgen beobachten. In dem Video wird empfehlen diesen Ort gegen 3 Uhr in der Nacht aufzusuchen.

Wie bereits eingangs erwähnt, könnt ihr den Zug zwar sehen, jedoch nicht mit ihm interagieren. Er fährt sogar durch den Spieler durch, verursacht dabei aber keinerlei Schaden. Ihr solltet allerdings einen Blick auf euer Pferd haben, den eurem Begleiter ist der Geisterzug ebenfalls nicht ganz geheuer. Der Geisterzug ist akustisch nicht von einem richtigen Zug zu unterscheiden, was mitten in der Nacht schon ganz schön gruselig sein kann.

Ebenfalls interessant: Wenn ihr auf den Geisterzug schießt, dann bekommt ihr sogar die Soundeffekte zu hören, als würdet ihr auf einen echten Zug schießen.

Die geisterhafte Erscheinung hält übrigens nicht an und verschwindet nach kurzer Zeit schon wieder.