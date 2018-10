Red Dead Redemption 2 - Leak: Rockstar Editor könnte bald erscheinen

In naher Zukunft könnte der aus GTA 5 bekannte Rockstar Editor für Red Dead Redemption 2 erscheinen. Hinweise liefern die Dateien der offiziellen Companion App zum Spiel.

Wir haben am vergangenen Wochenende bereits über weitere Hinweise bezüglich einer möglichen PC-Version zu Rockstars Red Dead Redemption 2 berichtet. So sind in der veröffentlichten offiziellen Companion App mehrere Hinweise auf eine PC-Version aufzufinden. Dafür müssen lediglich der Quellcode der App genauer analysiert und diverse Codezeilen hervorgehoben werden.

Red Dead Redemption 2 Leak: PC-Version in offizieller App erwähnt

Kommt der Rockstar Editor?

Nun haben Dataminer in den Dateien außerdem die Erwähnung des Rockstar Editors entdeckt. Dabei handelt es sich um ein Feature, das viele Fans bereits seit der Veröffentlichung von Red Dead Redemption 2 herbeisehnen. Es scheint also so, dass Fans in naher Zukunft genau dieses Feature erhalten werden. Ein genauer Termin ist bislang jedoch nicht bekannt. Eine offizielle Bestätigung steht derzeit ebenfalls noch aus.

Der Rockstar Editor ist der Nachfolger der Replay-Funktion, die in der PC-Version von Grand Theft Auto 4 eingeführt wurde. Später in GTA 5 durften Spieler mit dem Rockstar Editor, die mit der PC-Fassung eingeführt wurde, an unzähligen Reglern drehen um richtige Filme zu drehen oder unterhaltsame Videos zu erstellen.

Zur Verfügung stehen beispielsweise Kamerafilter, Bearbeitungswerkzeuge, eine frei bewegliche Kamera und sogar Musikoptionen. Es ist also recht wahrscheinlich, dass Rockstar den eigenen Editor auch in Zukunft in Red Dead Redemption 2 verwenden wird.