Red Dead Redemption 2 - Guide: Wir zeigen euch die Fundorte aller Zigarettenbilder im Spiel

Alle 144 Zigarettenbilder in „Red Dead Redemption 2“ zu finden, ist die mühsamste Sammelaufgabe im gesamten Spiel. Damit ihr bei der Suche nicht verzweifelt, haben wir für euch alle Fundorte detailliert beschrieben und in der Weltkarte markiert.

In der riesigen Welt von Rockstars Red Dead Redemption 2 lassen sich zahlreiche Collectibles und Sammelgegenstände finden, die euch bei erfolgreicher Suche verschiedene Belohnungen versprechen.

Unter anderem könnt ihr über die gesamte Karte verteilt satte 144 unterschiedliche Zigarettenbilder einsammeln, die in 12 Sets mit je 12 Bildern aufgeteilt sind. Wir erklären euch nachfolgend ab wann ihr die Suche im Spiel starten könnt, wo ihr alle Zigarettenbilder findet und welche Belohnung für das jeweilige Set winkt.

Wann kann die Suche starten?

Ihr könnt die Suche nach den einzelnen Zigarettenbildern bereits sehr früh im Spiel nach der Mission „Wer nicht ohne Sünde ist“ in Kapitel 2 starten. Sprecht hierfür mit einem Fremden, der sich vor der Flatneck Station auf einer Bank befindet. Von ihm erhaltet ihr die Aufgabe, ihm alle vollständigen Zigarettenbilder per Post zu schicken.

Insgesamt handelt es sich dabei um die wohl zeitintensivste Sammelaufgabe im gesamten Spiel. Schließlich sind einige der Bilder nicht einfach zu finden und ihr müsst immerhin 144 davon zusammenbekommen!

Hinzu kommt, dass jeweils ein Bild pro Set erst nach dem Start der Mission „Rauchen und anderer Zeitvertreib“ verfügbar ist. Einige Bilder findet ihr übrigens nur in dem Gebiet New Austin, ganz unten im Süden der Karte, das ihr erst nach dem Epilog frei erkunden dürft.

So gelangt ihr an die 144 Zigarettenbilder

Generell gibt es zwei Möglichkeiten, um an alle Bildchen zu gelangen. Zum einen könnt ihr euch mit unserer Karte auf die Suche begeben. Dazu haben wir weiter unten zu jedem einzelnen Bild eine Ortsangabe hinzugefügt, denn jedes Sammelobjekt im Spiel hat einen festen Fundort.

Doch es gibt noch eine zweite, deutlich bequemere Option, die euch allerdings den einen oder anderen Dollar im Spiel kosten wird, denn ihr könnt ebenso Schachteln Premiumzigaretten kaufen oder plündern. Dabei befindet sich in jeder Schachtel ein Zigarettenbild. Der Haken an der Sache ist jedoch, dass dieses Bild jedes Mal vollkommen zufällig bestimmt wird. Es kann entsprechend also sein, dass ihr doppelte Bilder ansammelt, die ihr aber beim Hehler wieder zu Bargeld machen könnt. Auf der anderen Seite könnt ihr aber auch Bildchen vorfinden, die ihr noch nicht habt. Mit den passenden finanziellen Mitteln müsstet ihr euch also gar nicht erst auf die mühsame Suche nach den Bildchen begeben.

In eurem Kompendium könnt ihr jederzeit einsehen, wie viele der Zigarettenbilder ihr bereits gefunden habt und welche Exemplare euch noch fehlen. Um 100 Prozent in „Red Dead Redemption 2“ zu erreichen, müsst ihr übrigens lediglich über ein vollständiges Bilderset verfügen.

Diese Belohnungen gibt es für die Zigarettenbilder

Erstes Set: Historische Handschellen aus dem Bürgerkrieg Berühmte Revolverhelden: Spezial-Schlangenöl, $50 Künstler, Maler, Schriftsteller & Dichter: Gingsend-Elixier, $100 Amerikanische Sehenswürdigkeiten: Goldnuggets, $100 Edle Schönheiten: Platin-Halskette, $ 100 Flora von Amerika: Spezial-Wundertonikum, $50 Bühnenstars: Kleiner Schmuckbeutel, $ 50 Fauna von Amerika: Perfektes Hasenfell, $ 50 Wunder des Reisens und der Fortbewegung: Greifter Piratenrum, $ 50 Weltmeister: Baldrianwuzel, $ 50 Verblüffende Erfindungen: Hochexplosives Dynamit, $ 50 Pferderassen: Spezial-Pferdearznei, $ 50 Berühmte Amerikaner: Drei Adlerfedern, $ 50 Für alle 12 Sets an Bildern: $ 200

Nachfolgend haben wir die 12 Sets der Zigarettenbilder samt detaillierter Ortsangabe aufgelistet.

Berühmte Revolverhelden

Nr. 1 Frank Heck - Befindet sich auf einem Grabstein nordöstlich von Valentine

- Befindet sich auf einem Grabstein nordöstlich von Valentine Nr. 2 Otis-MüllerJungs - Befindet sich in einem blauen Wagen südöstlich von dem „U“ des Wortes „Cumberland“ auf der Weltkarte

- Befindet sich in einem blauen Wagen südöstlich von dem „U“ des Wortes „Cumberland“ auf der Weltkarte Nr. 3 Jack-Hall-Bande - Befindet sich auf einem Fensterbrett einer Hütte nordwestliche von Widow Rock in Ambarino

- Befindet sich auf einem Fensterbrett einer Hütte nordwestliche von Widow Rock in Ambarino Nr. 4 Butcher-Brüder - Auf einem Fass auf der Veranda einer Hütte südlich vom „R“ im Schriftzug „New Hanover“

Auf einem Fass auf der Veranda einer Hütte südlich vom „R“ im Schriftzug „New Hanover“ Nr. 5 Flaco Hernández - Am Rande des Dachs der Bank vonm Rhodes

Am Rande des Dachs der Bank vonm Rhodes Nr. 6 Slim Grant - Auf einem Fass am Eingang der verfallenen Hütte im Norden der östlichen Grizzlies in Ambarino

Auf einem Fass am Eingang der verfallenen Hütte im Norden der östlichen Grizzlies in Ambarino Nr. 7 Landon Ricketts - Auf einem Fass hinter einem Haus gegenüber des Bestatters in Armadillo, New Austin

Auf einem Fass hinter einem Haus gegenüber des Bestatters in Armadillo, New Austin Nr. 8 Black Belle - Auf einem Fass am Pier von Blackwater im Osten der Stadt. Kann erst nach dem Beginn der Mission „Rauchen und anderer Zeitvertrib“ eingesammelt werden

Auf einem Fass am Pier von Blackwater im Osten der Stadt. Kann erst nach dem Beginn der Mission „Rauchen und anderer Zeitvertrib“ eingesammelt werden Nr. 9 Billy Midnight - Auf einer Plattform des Windradturms westlich von Tumbleweed in New Austin

Auf einer Plattform des Windradturms westlich von Tumbleweed in New Austin Nr. 10 Emmet Granger - Auf einem Tisch an einem Unterstand in Fort Wallace (erst verfügbar in Kapitel 6, ab „Der Sohn des Königs“, bis zum Beginn von „Unsere beste Seite“); kann auch auf einem Fass auf der Veranda des kleinen Farmhauses direkt südlich von Valentine gefunden werden

Auf einem Tisch an einem Unterstand in Fort Wallace (erst verfügbar in Kapitel 6, ab „Der Sohn des Königs“, bis zum Beginn von „Unsere beste Seite“); kann auch auf einem Fass auf der Veranda des kleinen Farmhauses direkt südlich von Valentine gefunden werden Nr. 11 Jim „Boy“ Calloway - Im Mausoleum mit einem Buntglasfenster im Nordosten von Saint Denis

Im Mausoleum mit einem Buntglasfenster im Nordosten von Saint Denis Nr. 12 Bart Love - Liegt auf einem Sofa in einem Haus nordöstlich dess Little Creek River in West Elizabeth

Künstler, Maler, Schriftsteller & Dichter

Nr. 13 Edith Corinne - Auf einem Tisch bei der Wäscheleine des Braithwaite-Anwesens

Auf einem Tisch bei der Wäscheleine des Braithwaite-Anwesens Nr. 14 Elsie Rose - Auf dem Tisch oben an der Treppe des Trackers Hotel in Strawberry | Kann erst nach dem Beginn der Mission „Rauchen und anderer Zeitvertreib“ eingesammelt werden

Auf dem Tisch oben an der Treppe des Trackers Hotel in Strawberry | Kann erst nach dem Beginn der Mission „Rauchen und anderer Zeitvertreib“ eingesammelt werden Nr. 15 W. G. Hoyt - Auf einem Tisch in der verlassenen Hütte von Hani Bethel an einem Teich im Norden des Heartland Overflow, New Hanover

Auf einem Tisch in der verlassenen Hütte von Hani Bethel an einem Teich im Norden des Heartland Overflow, New Hanover Nr. 16 Aldous Bramley - Auf einem Tisch auf der Veranda, zwischen zwei Stühlen südlich von Blackwater

Auf einem Tisch auf der Veranda, zwischen zwei Stühlen südlich von Blackwater Nr. 17 Preston T. Stephenson - Im Bürogebäude von Annesburg auf einem Schreibtisch

Im Bürogebäude von Annesburg auf einem Schreibtisch Nr. 18 Evelyn Miller - Auf einem Tisch bei der Wäscheleine westlich von Blackwater direkt über dem „E“ des Schriftzugs

Auf einem Tisch bei der Wäscheleine westlich von Blackwater direkt über dem „E“ des Schriftzugs Nr. 19 Slick Hutton - Auf einer Kiste an der nordöstlichen Seite des Balkons südlich von Van Horn in der Nähe des Flussufers

Auf einer Kiste an der nordöstlichen Seite des Balkons südlich von Van Horn in der Nähe des Flussufers Nr. 20 Laurence Carson - In einer Hintergasse, auf einem Tisch hinter einer Bretterwand im Osten von Saint Denis genau unter dem zweiten „S“ des Schriftzugs

In einer Hintergasse, auf einem Tisch hinter einer Bretterwand im Osten von Saint Denis genau unter dem zweiten „S“ des Schriftzugs Nr. 21 Miss Maud Delancey - Auf einem Tisch auf einem Hausboot am Ufer des Kamassa River direkt am „W“ des Blackwater-Schriftzugs

Auf einem Tisch auf einem Hausboot am Ufer des Kamassa River direkt am „W“ des Blackwater-Schriftzugs Nr. 22 Charles Châtenay - Auf einem Tisch vorne auf der Veranda eines Hauses im Norden von Valentine wo euch die Quest um Mary Linton hinführt

Auf einem Tisch vorne auf der Veranda eines Hauses im Norden von Valentine wo euch die Quest um Mary Linton hinführt Nr. 23 George Dixie - Auf einem Bett im östlichen Zimmer eines Hauses direkt unter dem „A“ von New Hanover

Auf einem Bett im östlichen Zimmer eines Hauses direkt unter dem „A“ von New Hanover Nr. 24 Richard McCullough - Auf einem Tisch südöstlich vom Pavillion im Norden von Saint Denis direkt links an der Kreuzung der Straße, die aus der Stadt führt

Amerikanische Sehenswürdigkeiten

Nr. 25 New York - Auf einem Tisch auf der Veranda eines Hauses südlich von Caliga Hall, Lemoyne

Auf einem Tisch auf der Veranda eines Hauses südlich von Caliga Hall, Lemoyne Nr. 26 Saint Denis - Auf einem Karren im Südosten von Saint Denis

Auf einem Karren im Südosten von Saint Denis Nr. 27 Blackwater - Auf dem Dach des Theaters von Blackwater auf einem Schornstein

Auf dem Dach des Theaters von Blackwater auf einem Schornstein Nr. 28 Armadillo - Auf einem Fass in einem Schweinepferch im Osten von Armadillo

Auf einem Fass in einem Schweinepferch im Osten von Armadillo Nr. 29 Rio Bravo - Auf der Plattform des Windrads bei der Flatneck Station in New Hanover

Auf der Plattform des Windrads bei der Flatneck Station in New Hanover Nr. 30 The Grizzlies - Auf dem Tisch einer Hütte nordwestlich vom Lake Don Julio in New Austin

Auf dem Tisch einer Hütte nordwestlich vom Lake Don Julio in New Austin Nr. 31 San Francisco - Auf einer Fensterbank im südöstlichen Turm des verlassenen Forts am Kamassa River, südwestlich von Van Horn

Auf einer Fensterbank im südöstlichen Turm des verlassenen Forts am Kamassa River, südwestlich von Van Horn Nr. 32 Tall Trees - Auf einem Fass an der Südseite des Bahnhofs auf der Südseite der Flatneck Station in New Hanover

Auf einem Fass an der Südseite des Bahnhofs auf der Südseite der Flatneck Station in New Hanover Nr. 33 Valentine - Auf einem Tisch im Bahnhof von Valentine

Auf einem Tisch im Bahnhof von Valentine Nr. 34 Chicago - Auf der Plattform des Windradturm südlich der Emerald Ranch in New Hanover

Auf der Plattform des Windradturm südlich der Emerald Ranch in New Hanover Nr. 35 Rhodes - Auf einem Grabstein im Norden von Rhodes in Leymore

Auf einem Grabstein im Norden von Rhodes in Leymore Nr. 36 Annesburg - Auf einem Fass auf den Bergwerksgleisen im Nordwesten von Annesburg in New Hanover

Edle Schönheiten

Nr. 37 Leila Stetson - Auf der Fensterbank neben dem Kamin im Erdgeschoss im Nordosten der Heartland Oilfields in New Hanover

Auf der Fensterbank neben dem Kamin im Erdgeschoss im Nordosten der Heartland Oilfields in New Hanover Nr. 38 Isabelle Barlow - Auf einem Wandregal im verlassenen Handelsposten im Norden von Roanoke Valley in der Nähe der Schienen

Auf einem Wandregal im verlassenen Handelsposten im Norden von Roanoke Valley in der Nähe der Schienen Nr. 39 Hattie Langtry - Auf einem Beistelltisch in einer Hütte nördliche von Roanoke Valley

Auf einem Beistelltisch in einer Hütte nördliche von Roanoke Valley Nr. 40 Isabelle Standish - In der Mine im Westen von Annesburg, auf einem Tisch in der großen Kammer links vom Eingang

In der Mine im Westen von Annesburg, auf einem Tisch in der großen Kammer links vom Eingang Nr. 41 Maud Engel - Auf einem Tisch an der Nordseite der Hütte im Süden der Heartland Oilfields, New Hanover

Auf einem Tisch an der Nordseite der Hütte im Süden der Heartland Oilfields, New Hanover Nr. 42 Sadie Russell - Auf einem Fass in eine Hühnerstall im südwestlichen Teil von Blackwater

Auf einem Fass in eine Hühnerstall im südwestlichen Teil von Blackwater Nr. 43 Geraldine Emerson - Auf einer Kiste oben in einer Scheune nördlich vom Little Creek River in West Elizabeth

Auf einer Kiste oben in einer Scheune nördlich vom Little Creek River in West Elizabeth Nr. 44 Agnes Guyon - Auf einer Kiste in einer Hüttedirekt nördlich vom ersten „E“ des Schriftzugs „Grizzlies East“ in Ambarino

Auf einer Kiste in einer Hüttedirekt nördlich vom ersten „E“ des Schriftzugs „Grizzlies East“ in Ambarino Nr. 45 Jennie Willetts - Auf einem Fass auf dem Hof gegenüber der Postmeisterei von Van Horn

Auf einem Fass auf dem Hof gegenüber der Postmeisterei von Van Horn Nr. 46 Ilga Ulmer - Auf einem alten Schreibtisch in der Gasse direkt östlich des „E“ von „Saint Denis“ auf der Karte | Kann erst nach dem Beginn der Mission „Rauchen und anderer Zeitvertreib“ eingesammelt werden

Auf einem alten Schreibtisch in der Gasse direkt östlich des „E“ von „Saint Denis“ auf der Karte | Kann erst nach dem Beginn der Mission „Rauchen und anderer Zeitvertreib“ eingesammelt werden Nr. 47 Fay Delaro - Unter dem Fenster auf der oberen Etage der Scheune in der Nähe des Bahnhofs von Valentine

Unter dem Fenster auf der oberen Etage der Scheune in der Nähe des Bahnhofs von Valentine Nr. 48 Pauline Henderson - Auf einer Kiste am nördlichen Ende des Bahnhofs (Bacchus Station) in New Hanover

Flora von Amerika

Nr. 49 Gold-Johannisbeere - Auf einem Regal in der nordöstlichen Hütte westlich des Buchstabens „L“ von Lakay auf der Karte

Auf einem Regal in der nordöstlichen Hütte westlich des Buchstabens „L“ von Lakay auf der Karte Nr. 50 Kolibri-Salbei - Auf einem kleinen Tisch an der Westseite der Hütte südöstlich des „R“ von „New Hanover“

Auf einem kleinen Tisch an der Westseite der Hütte südöstlich des „R“ von „New Hanover“ Nr. 51 Oleandersalbei - An einem Spalier, verborgen durch Ranken nordöstlich des „E“ von „Saint Denis“

An einem Spalier, verborgen durch Ranken nordöstlich des „E“ von „Saint Denis“ Nr. 52 Schafgarbe - Auf dem südlichen Fensterbrett in der Hütte im Süden des Buchstabens „N“ von “Bayou Nwa“ in Lemoyne

Auf dem südlichen Fensterbrett in der Hütte im Süden des Buchstabens „N“ von “Bayou Nwa“ in Lemoyne Nr. 53 Indianertabak - Auf einer Kiste direkt westlich der Hütte im Süden des Buchstabens „N“ von “Bayou Nwa“ in Lemoyne

Auf einer Kiste direkt westlich der Hütte im Süden des Buchstabens „N“ von “Bayou Nwa“ in Lemoyne Nr. 54 Schwarze Mangrove - Unter einer Bank am der Emeral Station in New Hanover

Unter einer Bank am der Emeral Station in New Hanover Nr. 55 Sumpfkiefer - In einem Schacht am südwestlichen Ende der Mine westlich von Annesburg auf einer Kiste oberhalb der ersten Leiter

In einem Schacht am südwestlichen Ende der Mine westlich von Annesburg auf einer Kiste oberhalb der ersten Leiter Nr. 56 Katholische Washingtonpalme - Auf einem Tisch auf der vorderen Veranda des Hauses im Westen von Tumbleweed in New Austin

Auf einem Tisch auf der vorderen Veranda des Hauses im Westen von Tumbleweed in New Austin Nr. 57 Küstenmammutbaum - Auf einem Tisch auf der vorderen Veranda hinter dem Haus ganz im Südwesten von Strawberry | Kann erst nach derm Beginn der Mission „Rauchen und andere Zeitvertreib“ eingesammelt werden

Auf einem Tisch auf der vorderen Veranda hinter dem Haus ganz im Südwesten von Strawberry | Kann erst nach derm Beginn der Mission „Rauchen und andere Zeitvertreib“ eingesammelt werden Nr. 58 Horse Crippler Kaktus - Auf einer Werkbank am Unterstand der Hütte nordwestlich von Caliga Hall in Lemoyne

Auf einer Werkbank am Unterstand der Hütte nordwestlich von Caliga Hall in Lemoyne Nr. 59 Lindley-Mentzelie - Auf dem Gelände vor der Tür einer Hütte nordöstlich vom „W“ in „West Elizabeth

Auf dem Gelände vor der Tür einer Hütte nordöstlich vom „W“ in „West Elizabeth Nr. 60 Carolina-Lupine - Auf dem Dach des Sheriffbüros von Tumbleweed in New Austin hinter dem Schild

Bühnenstars

Nr. 61 Laurence Dunn - Im einem Farmhaus , auf dem Kaminsims im Norden der Southfield Flats in Lemoyne

Im einem Farmhaus , auf dem Kaminsims im Norden der Southfield Flats in Lemoyne Nr. 62 Luis Durand - Auf einer Kiste auf der östlichen Veranda des verlassenen Hauses westlich von Van Horn

Auf einer Kiste auf der östlichen Veranda des verlassenen Hauses westlich von Van Horn Nr. 63 Jesse Raymond - In dem ausgebrannten Haus nördlich von Tumbleweed, auf der Fensterbank neben dem Kamin

In dem ausgebrannten Haus nördlich von Tumbleweed, auf der Fensterbank neben dem Kamin Nr. 64 Augusta Tremlow - Auf der Plattform eines Windrads in einer kleinen Siedlung am Little Creek Reiver im Norden von West Elizabeth

Auf der Plattform eines Windrads in einer kleinen Siedlung am Little Creek Reiver im Norden von West Elizabeth Nr. 65 Mabel Potter - Im westlichen Korridor des Theaters von Saint Denis auf dem Tisch neben dem Kamin

Im westlichen Korridor des Theaters von Saint Denis auf dem Tisch neben dem Kamin Nr. 66 Robin Koninsky - Auf einem Tisch an der Theaterbühne; nur zugänglich, nachdem du im Théatre Râleur in Saint Denis an fünf Abenden alle fünf Aufführungen gesehen hast; die letzte Aufführung davon wird erst nach „Vaterschaft und andere Träume“ Kapitel freigeschaltet

Auf einem Tisch an der Theaterbühne; nur zugänglich, nachdem du im Théatre Râleur in Saint Denis an fünf Abenden alle fünf Aufführungen gesehen hast; die letzte Aufführung davon wird erst nach „Vaterschaft und andere Träume“ Kapitel freigeschaltet Nr. 67 Isadore Reid - Hinten in einem der beiden Wagen, die bei der Show in Valentine stehen

Hinten in einem der beiden Wagen, die bei der Show in Valentine stehen Nr. 68 Irene Grubb - Auf einer Bank beim Bahnsteig in der Nähe von MacFarlane's Ranch in New Austin

Auf einer Bank beim Bahnsteig in der Nähe von MacFarlane's Ranch in New Austin Nr. 69 Nettie Palmer - Im Zelt der Show in Valentine beim Projektor

Im Zelt der Show in Valentine beim Projektor Nr. 70 Jim Cobb - Auf einer Bank auf der vorderen Veranda des verlassenen Hauses im Osten des Buchstaben „E“ des Schriftzugs „Lemoyne“

Auf einer Bank auf der vorderen Veranda des verlassenen Hauses im Osten des Buchstaben „E“ des Schriftzugs „Lemoyne“ Nr. 71 Mittie Comstock - Auf einem Fass vor der Haustüre eines Gebäudes, dass sich im Süden des „H“ von „New Hanover“ befindet

Auf einem Fass vor der Haustüre eines Gebäudes, dass sich im Süden des „H“ von „New Hanover“ befindet Nr. 72 Robert Elliot Patchen - Auf einer Kiste der gelben Bude im Norden von Rhodes | Kann erst nach dem Beginn der Mission „Rauchen und anderer Zeitvertreib“ eingesammelt werden

Fauna von Amerika

Nr. 73 Schwarze Witwe - Auf einem Schreibtisch in einer Hütte nordöstlich vom „W“ von „West Elizabeth“

Auf einem Schreibtisch in einer Hütte nordöstlich vom „W“ von „West Elizabeth“ Nr. 74 Bluthund - In einem Kamin einer Hausruine nordwestlich von Bolger Glade in Lemyone

In einem Kamin einer Hausruine nordwestlich von Bolger Glade in Lemyone Nr. 75 Blauhäher - Auf der Plattform eines Baumes südlich des Buchstabens „V“ von „New Hanover“

Auf der Plattform eines Baumes südlich des Buchstabens „V“ von „New Hanover“ Nr. 76 Wels - Auf einem Fass an der Westseite der Dock von Saint Denis

Auf einem Fass an der Westseite der Dock von Saint Denis Nr. 77 Korallenotter - Auf einem schmalen Tisch im größten Haus von Lakay

Auf einem schmalen Tisch im größten Haus von Lakay Nr. 78 Zackenbarsch - Auf einem Fass in einem Fischerboot am Ufer des Kamassa River im Nordwesten von Lagras in Lemoyne | Kann erst nach dem Beginn der Mission „Rauchen und anderer Zeitvertreib“ eingesammelt werden

Auf einem Fass in einem Fischerboot am Ufer des Kamassa River im Nordwesten von Lagras in Lemoyne | Kann erst nach dem Beginn der Mission „Rauchen und anderer Zeitvertreib“ eingesammelt werden Nr. 79 Forellenbarsch - Unter einem Sofa in einer Anglerhütte am Nordufer des Flat Iron Lake in New Hanover

Unter einem Sofa in einer Anglerhütte am Nordufer des Flat Iron Lake in New Hanover Nr. 80 Panther - Auf einer Kiste in einer Hütte in dem verfallenen Fort südwestlich von Van Horn in New Hanover

Auf einer Kiste in einer Hütte in dem verfallenen Fort südwestlich von Van Horn in New Hanover Nr. 81 Papagei - Auf einer Kiste am Pier direkt südwestlich des „Y“ von „Lemyone“

Auf einer Kiste am Pier direkt südwestlich des „Y“ von „Lemyone“ Nr. 82 Fasan - Auf der Plattform eines Baumes im Süden des „V“ von „New Hanover“

Auf der Plattform eines Baumes im Süden des „V“ von „New Hanover“ Nr. 83 Schnappschildkröte - Im Haus auf einer kleinen Kiste unter einer Kommode südwestlich vom zweiten „R“ in „Cumberland Forest“

Im Haus auf einer kleinen Kiste unter einer Kommode südwestlich vom zweiten „R“ in „Cumberland Forest“ Nr. 84 Truthahn - Auf dem Kaminsims oben im ausgebrannten Sheriffbüro von Van Horn

Wunder des Reisens und der Fortbewegung

Nr. 85 Postschiff - Auf einer Kiste am Pier von Annesburg

Auf einer Kiste am Pier von Annesburg Nr. 86 Schoner - Unter der Hängematte auf dem Fischerboot in Van Horn

Unter der Hängematte auf dem Fischerboot in Van Horn Nr. 87 Kamelkarawane - Auf einem Tisch bei der Wäscheleine in Rhodes

Auf einem Tisch bei der Wäscheleine in Rhodes Nr. 88 Elefantensänfte - Oben auf einer Treppe, die zur Hintertüre des Trackers-Hotel-Gebäudes führt in Strawberry

Oben auf einer Treppe, die zur Hintertüre des Trackers-Hotel-Gebäudes führt in Strawberry Nr. 89 Ziegenkutsche - Auf einer Werkbank im Westen der Emeral Ranch

Auf einer Werkbank im Westen der Emeral Ranch Nr. 90 Heißluftballon - Auf einem Regal hinten im Saloon in Saint Denis

Auf einem Regal hinten im Saloon in Saint Denis Nr. 91 US-Fregatte - Auf einer Werkbank im Bootshaus von Braithwaite Manor in Lemoyne

Auf einer Werkbank im Bootshaus von Braithwaite Manor in Lemoyne Nr. 92 Theaterschiff - Auf einem Tisch an der Ostseite des Piers im Süden von Saint Denis | Kann erst nach dem Beginn der Mission „Rauchen und anderer Zeitvertreib“ eingesammelt werden

Auf einem Tisch an der Ostseite des Piers im Süden von Saint Denis | Kann erst nach dem Beginn der Mission „Rauchen und anderer Zeitvertreib“ eingesammelt werden Nr. 93 Walfänger - Auf dem Fensterbrett der blauen Bude am Ende der Dock von Saint Denis

Auf dem Fensterbrett der blauen Bude am Ende der Dock von Saint Denis Nr. 94 Postkutsche - Auf einer Bank auf dem Bahnsteig der Riggs Station in West Elizabeth

Auf einer Bank auf dem Bahnsteig der Riggs Station in West Elizabeth Nr. 95 Dampflokomotive - An der Südwand einer Ruine nordwestlich von Rhodes

An der Südwand einer Ruine nordwestlich von Rhodes Nr. 96 Veloziped - Auf einem Tisch auf der westlichen Veranda eines Hauses in Saint Denis rechts vom letzten „E“ des Schriftzugs „Lemoyne“

Weltmeister

Nr. 97 Percy Wood - Griechisch-römischer Ringer - Auf dem Brunnen an einer Hütte südwestlich vom „R“ in „New Hanover“

Auf dem Brunnen an einer Hütte südwestlich vom „R“ in „New Hanover“ Nr. 98 Edwin A. Rowe – Billardspieler - Auf einem Fensterbrett in einer Hütte östlich des Schriftzugs „Grizzlies West“ in der Nähe der Bahngleisein Ambarino

Auf einem Fensterbrett in einer Hütte östlich des Schriftzugs „Grizzlies West“ in der Nähe der Bahngleisein Ambarino Nr. 99 Theodore Getzin – Faustkämpfer - Auf einem Regal auf einer Veranda eines Gebäudes im Südosten der Emerald Ranch in Lemoyne

Auf einem Regal auf einer Veranda eines Gebäudes im Südosten der Emerald Ranch in Lemoyne Nr. 100 H. T. Slocum – Ruderer - Auf einer Kister unter einer Hütte direkt am „H“ des Schriftzugs „Bluewater Marsh“ in Lemoyne

Auf einer Kister unter einer Hütte direkt am „H“ des Schriftzugs „Bluewater Marsh“ in Lemoyne Nr. 101 R. S. Harradon – Radsportler - Auf einem Tisch links neben der Veranda einer Hütte oberhalb von Bluewater Marsh

Auf einem Tisch links neben der Veranda einer Hütte oberhalb von Bluewater Marsh Nr. 102 E. D. Ewing – Gehen - Auf einem Regal im Keller, zugänglich durch die Luke inmitten der verfallenen Hütte in der Nähe von Dewberry Creek

Auf einem Regal im Keller, zugänglich durch die Luke inmitten der verfallenen Hütte in der Nähe von Dewberry Creek Nr. 103 Patsey Hill – Rasentennis - Auf einem Geländer einer Veranda hinter einer Hütte zu Beginn einer Straße im nörldlichen Saint Denis, parallel zum Lannahechee River

Auf einem Geländer einer Veranda hinter einer Hütte zu Beginn einer Straße im nörldlichen Saint Denis, parallel zum Lannahechee River Nr. 104 William Sleicher – Gewichtheber - Auf einem Tisch an der Nordseite einer Hütte westlich der Heartland Oilfields in New Hanover

Auf einem Tisch an der Nordseite einer Hütte westlich der Heartland Oilfields in New Hanover Nr. 105 Edwin Singerly – Taubenschütze - Auf dem Obden iben im Turm des Kohlebergwerks bei Annesburg

Auf dem Obden iben im Turm des Kohlebergwerks bei Annesburg Nr. 106Felix Hawley – Eisläufer - Auf einem Tisch in einer Hütte am Nordufer der Barrow Lagoon

Auf einem Tisch in einer Hütte am Nordufer der Barrow Lagoon Nr. 107 Capt. Jack Page – Hammerwerfer - Auf einem Fensterbrett in einer Hütte im Osten des Schriftzugs „Grizzlies West“ nahe der Bahngleise

Auf einem Fensterbrett in einer Hütte im Osten des Schriftzugs „Grizzlies West“ nahe der Bahngleise Nr. 108 Axel McCormack – Keulenschwinger - Im Hof hinter dem Bastille-Saloon in Saint Denis, auf einer Kiste vor einem Zaun | Kann erst nach dem Beginn der Mission „Rauchen und anderer Zeitvertreib“ eingesammelt werden

Verblüffende Erfindungen

Nr. 109 Dampflokomotive - 1814 - George Stephenson - In einem Vogelnest auf dem oberen Absatz der verlassenen Kirche am ehemaligen Schlachtfeld Bolger Glade in Lemoyne

In einem Vogelnest auf dem oberen Absatz der verlassenen Kirche am ehemaligen Schlachtfeld Bolger Glade in Lemoyne Nr. 110 Kamera – 1814 – Joseph Nicephore Niepce - Auf einem Tisch auf dem Balkon des Gebäudes südlich vom Filmstudio im Nordosten von Saint Denis

Auf einem Tisch auf dem Balkon des Gebäudes südlich vom Filmstudio im Nordosten von Saint Denis Nr. 111 Elektrischer Stuhl – 1888 – H. P. Brown, A. Kennelly - In der oberen Etage eines Hauses unter einem Etagenbett Nördlich vom Little Creek River im Norden von West Elizabeth

In der oberen Etage eines Hauses unter einem Etagenbett Nördlich vom Little Creek River im Norden von West Elizabeth Nr. 112 Schreibmaschine – 1829 – W. A. Burt - Auf einem Fass neben der Türe des Lagers südlich vom zweiten „T“ von „West Elizabeth“

Auf einem Fass neben der Türe des Lagers südlich vom zweiten „T“ von „West Elizabeth“ Nr. 113 Revolver – 1836 – Daniel Buck - Auf einem Tisch auf der Terrasse hinter dem Büchenmacher in Annesburg | Kann erst nach dem Beginn der Mission „Rauchen und anderer Zeitvertreib“ eingesammelt werden

Auf einem Tisch auf der Terrasse hinter dem Büchenmacher in Annesburg | Kann erst nach dem Beginn der Mission „Rauchen und anderer Zeitvertreib“ eingesammelt werden Nr. 114 Telegraf – 1837 – Samuel Morse - Auf einer Bank auf dem verlassenen Bahnsteig nordwestlich von Van Horn

Auf einer Bank auf dem verlassenen Bahnsteig nordwestlich von Van Horn Nr. 115 Fluggerät – 1885 – Charles Kinnear - Auf einer Werkbank mitten in der Scheine im Osten des Anwesens Caliga Hall in Lemoyne

Auf einer Werkbank mitten in der Scheine im Osten des Anwesens Caliga Hall in Lemoyne Nr. 116 Dynamit – 1866 – Alfred Nobel - Auf der Rückseite von Shady Bell in Lemoyne

Auf der Rückseite von Shady Bell in Lemoyne Nr. 117 Phonographenwalze – 1877 – Thomas Edeson - Im Saloon von Saint Denis, auf einem Fensterbrett zur Straße hin

Im Saloon von Saint Denis, auf einem Fensterbrett zur Straße hin Nr. 118 Pianola – 1881 – Edward Leveaux - Im Saloon von Saint Denis auf dem dortigen Klavier

Im Saloon von Saint Denis auf dem dortigen Klavier Nr. 119 Elektrische Glühlampe – 1878 – Thomas Edeson - Auf Kisten gleich neben der Hintertür des Gebäudes

Auf Kisten gleich neben der Hintertür des Gebäudes Nr. 120 Füllfederhalter – 1884 – Lewis Waterman - Auf eime Schreibtisch in der verfallenen Schule nordöstlich vom „O“ des Schriftzugs „Lemoyne“

Pferderassen

Nr. 121 American Paint - Auf einer Kiste unterhalb der Baumwollspinnerei im Osten von Rhodes | Kann erst nach dem Beginn der Mission „Rauchen und anderer Zeitvertreib“ eingesammelt werden

Auf einer Kiste unterhalb der Baumwollspinnerei im Osten von Rhodes | Kann erst nach dem Beginn der Mission „Rauchen und anderer Zeitvertreib“ eingesammelt werden Nr. 122 Appaloosa - Auf einem Fass am südlichen Ende der Docks von Saint Denis

Auf einem Fass am südlichen Ende der Docks von Saint Denis Nr. 123 Andalusier - Auf einem Regal im Stall östlich von Diablo Ridge und Straberry

Auf einem Regal im Stall östlich von Diablo Ridge und Straberry Nr. 124 American Standardbred - Auf einem Tisch im Schlafzimmer des Jungen südlich von Braithwaite Manor am Ufer des Lannahechee River in Lemoyne

Auf einem Tisch im Schlafzimmer des Jungen südlich von Braithwaite Manor am Ufer des Lannahechee River in Lemoyne Nr. 125 Nokota - Auf einer Werkbank im Stall südlich von Rhodes

Auf einer Werkbank im Stall südlich von Rhodes Nr. 126 Ardenner - Auf der mittleren Ablage des Bahnsteigs der Wallace Station in West Elizabeth

Auf der mittleren Ablage des Bahnsteigs der Wallace Station in West Elizabeth Nr. 127 Niederländisches Warmblut - Auf dem Kaminsims in der Downes-Ranch im Südwesten von Valentine in der Nähe der Flusskrümmung

Auf dem Kaminsims in der Downes-Ranch im Südwesten von Valentine in der Nähe der Flusskrümmung Nr. 128 Turkmene - Auf einer Kiste am Fuße des nordwestlichen Fort Wallace (nur verfügbar in Kapitel 6, ab „Der Sohn des Königs“, bis zum Beginn von „Unsere beste Seite“); kann außerdem auf einem Tisch im Canebreak Manor in der Bluewater Marsh gefunden werden

Auf einer Kiste am Fuße des nordwestlichen Fort Wallace (nur verfügbar in Kapitel 6, ab „Der Sohn des Königs“, bis zum Beginn von „Unsere beste Seite“); kann außerdem auf einem Tisch im Canebreak Manor in der Bluewater Marsh gefunden werden Nr. 129 Ungarisches Halbblut - Am Boden, durch ein Loch in der Vordertüre des Schmieds von Armadillo

Am Boden, durch ein Loch in der Vordertüre des Schmieds von Armadillo Nr. 130 Mustang - Auf einem Heuballen auf der oberen Etage der Scheune Downes Ranch im Südwesten von Valentine, in der Nähe der Flusskrümmung

Auf einem Heuballen auf der oberen Etage der Scheune Downes Ranch im Südwesten von Valentine, in der Nähe der Flusskrümmung Nr. 131 Englisches Vollblut - Hinten in einem Wagen mit Baumwolle beim „S“ des Schriftzugs „Rhodes“

Hinten in einem Wagen mit Baumwolle beim „S“ des Schriftzugs „Rhodes“ Nr. 132 Missouri Foxtrotter - Auf einem Tisch im Schlafzimmer des Jungen im Süden von Braithwaite am Ufer des Lannahechee River in Lemoyne

Berühmte Amerikaner

Nr. 133 Präsident Fisher - Auf einem Fass auf der Laderampe des Jansen-Mills-Gebäudes nordwestlich von Rhodes an den Bahngleisen

Auf einem Fass auf der Laderampe des Jansen-Mills-Gebäudes nordwestlich von Rhodes an den Bahngleisen Nr. 134 Präsident Hardin - Auf einem Geländer eines Stegs gegenüber von zwei zerstörten Wagenrädern im Westen von Lagras in Lemoyne

Auf einem Geländer eines Stegs gegenüber von zwei zerstörten Wagenrädern im Westen von Lagras in Lemoyne Nr. 135 Lilian Powell - Auf einer Kiste hinter Büschen, an der nordöstlichen Seite der Hütte nördlich des Buchstabens „O“ von „Lemoyne“

Auf einer Kiste hinter Büschen, an der nordöstlichen Seite der Hütte nördlich des Buchstabens „O“ von „Lemoyne“ Nr. 136 Leviticus Cornwall - Auf einem Fensterbrett oben im südöstlichen Turm von Fort Wallace (nur verfügbar in Kapitel 6, ab „Der Sohn des Königs“, bis zum Beginn von „Unsere beste Seite“); kann auch auf einem Tisch im Canebreak Manor in der Bluewater Marsh gefunden werden

Auf einem Fensterbrett oben im südöstlichen Turm von Fort Wallace (nur verfügbar in Kapitel 6, ab „Der Sohn des Königs“, bis zum Beginn von „Unsere beste Seite“); kann auch auf einem Tisch im Canebreak Manor in der Bluewater Marsh gefunden werden Nr. 137 J. D. McKnight - Auf einem Tisch im Pavillon im Südosten von Rhodes

Auf einem Tisch im Pavillon im Südosten von Rhodes Nr. 138 Luther Covington - Auf einer Kiste an den Docks am südlichen Rand von Saint Denis

Auf einer Kiste an den Docks am südlichen Rand von Saint Denis Nr. 139 Harvey Griggs - Auf einer Werkbank in der Lagerhalle am südlichen Rand von Saint Denis | Kann erst nach dem Beginn der Mission „Rauchen und anderer Zeitvertreib“ eingesammelt werden

Auf einer Werkbank in der Lagerhalle am südlichen Rand von Saint Denis | Kann erst nach dem Beginn der Mission „Rauchen und anderer Zeitvertreib“ eingesammelt werden Nr. 140 Henrietta Beatrice Woods - Auf einem Tisch auf der Veranda des Hauses nördlich von Saint Denis, an der zweiten Straßenkreuzung, wenn ihr Richtung Stadt reitet

Auf einem Tisch auf der Veranda des Hauses nördlich von Saint Denis, an der zweiten Straßenkreuzung, wenn ihr Richtung Stadt reitet Nr. 141 General Quincy Harris - Am Fuße des Ölbohrturms nordöstlich der Heartland Oilfields in New Hanover

Am Fuße des Ölbohrturms nordöstlich der Heartland Oilfields in New Hanover Nr. 142 General Cornelius Palmer - Auf dem Tisch in einem Schuppen im Nordosten des Mattrock Pond in Lemoyne

Auf dem Tisch in einem Schuppen im Nordosten des Mattrock Pond in Lemoyne Nr. 143 Senator Thaddeus Waxman - In einer Hütte, auf dem Kaminsims im Schlafzimmer nördlich des Buchstabens „O“ von „Lemoyne“

In einer Hütte, auf dem Kaminsims im Schlafzimmer nördlich des Buchstabens „O“ von „Lemoyne“ Nr. 144 Präsident Alfred Macalister - In einer Fischerhütte, auf einem Fensterbrett auf einer Insel mit Blick nach Südosten im Lannahechee River östlich von Shady Belle in Lemoyne

Alle Orte der 144 Zigarettenbilder auf der Karte

Nachfolgend haben wir für euch die einzelnen Fundorte der Zigarettenbildchen auf der Karte markiert.

Tumbleweed

Armadillo

Tumbleweed & Armadillo

Blackwater

Stawberry

Valentine

Stawberry & Valentine

Rhodes

Annesburg

Van Horn Trading Post

Annesburg & Van Horn Trading Post

Emerald Ranch & Emerald Station

Saint Denis

Saint Denis & Umgebung