Red Dead Redemption 2 - Brandgefahr im Wilden Westen: Glitch sorgt für spontane Selbstentzündung

Obacht werte Cowgirls und Cowboys. Wenn euch euer Pferd in Red Dead Redemption 2 am Herzen liegt, solltet ihr diese Straße besser meiden. Ein Gefährlicher Glitch rafft zahlreiche Vierbeiner dahin.

Howdy, Partner! In Red Dead Redemption 2 gibt es einen gefährlichen Glitch, der euer getreues Ross in Flammen aufgehen lässt. Brennende Pferde wie beispielsweise in Assassin’s Creed Odyssey sind cool. Brennende Pferde, die dabei das Zeitliche segnen, eher weniger.

Spontane Selbstentzündung in Red Dead Redemption 2

In Red Dead Redemption 2 gibt es eine „verfluchte“ Straße, die seit der Veröffentlichung des Spiels vor genau einer Woche schon zahlreiche Todesopfer gefordert hat. Zunächst gingen Spieler davon aus, dass es sich um einen zufälligen Bug handele, der irgendwo in der riesigen Open-World auftritt.

Mittlerweile wissen wir jedoch, dass lediglich eine bestimmte Straße von dem Fehler betroffen ist. Die Straße befindet sich im Norden des idyllischen Örtchens Rhodes und sollte bis zur Behebung des Fehlers durch einen Patch tunlichst gemieden werden.

Es sei denn, ihr wollt als Schaulustiger das bunte Treiben bestaunen. Alle NPCs, die die entsprechende Straße entlangreiten, sind von dem Bug betroffen. Doch Vorsicht: Auch euer eigenes Pferd ist vor der spontanen Selbstentzündung nicht sicher, wenn ihr nicht aufpasst.

Was diesen fatalen Bug auslöst, ist derzeit noch unklar. Ein offenes Feuer oder andere Quellen, die zur Entzündung der Rösser führen könnten, gibt es jedenfalls nicht.