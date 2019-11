Red Dead Online - Wird die gesamte Karte für Weihnachten mit Schnee bedeckt?

GTA Online-Spieler kennen Schnee in der Mehrspieler-Version von Los Santos bereits aus den vergangenen Jahren rund um die Weihnachtstage. Doch wie sieht es mit der weißen Pracht eigentlich bei Rockstars Red Dead Online, dem Mehrspielerpart zu Red Dead Redemption 2, aus? Erwartet uns in den kommenden Wochen auf den Konsolen und dem PC womöglich ebenfalls eine weiße Schneeschicht, die die gesamte Spielwelt bedeckt?

Red Dead Online Kopfgeldjagd auf einen russischen Trapper und bis zu 50 Prozent Händlerrabatt

Der Twitter-Nutzer VideoTech hat genau für diese Vermutung nun einen vermeintlichen Beweis gefunden. Offensichtlich haben die beiden in seinem Tweet erwähnten Nutzer gopro_2027 und DuPz0r in den Spieldateien des Spiels den folgenden Eintrag herausgefischt: „platform:/textures/world_snow_coverage_xmas.ytd“

Well... Good timing.



This is big.



"platform:/textures/world_snow_coverage_xmas.ytd"

- Thanks to gopro_2027 & DuPz0r



It does seem snow-covered across the map is happening for Red Dead Online during the Xmas season. https://t.co/qiv0jeG7Vs