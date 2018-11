Red Dead Online - Server funktionieren nicht: Hilfe bei Fehlermeldungen

Bei einem Multiplayer-Titel wie Red Dead Online kann es immer wieder zu Problemen kommen. Kein Wunder, dass die Server teilweise unter Abstürzen leiden oder anderweitige Fehler aufweisen.

Ihr müsst euch beim Zocken deshalb auf diverse Fehlermeldungen einstellen, die jederzeit auftauchen können. Oftmals liegen sie nicht in der Hand des Spielers, sondern sind auf eine Überlastung der Server oder diverse technische Eigenheiten zurückzuführen.

Wir sammeln an dieser Stelle einige Fehlermeldungen und zeigen euch, was ihr dagegen tun könnt.

"You have been disconnected from Red Dead Online due to a fault on Rockstar game services."

Eine potenzielle Lösung: Die Konsole neu starten, überprüfen, ob das neueste Update 1.03 installiert ist und das Spiel neu starten.

"Unable to connect to Rockstar game services at this time. Please try again later."