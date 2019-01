Red Dead Online - Neue Gratis-Goldbarren nur noch heute und Pläne zum Gun-Rush-Modus

Aktuell gibt es nicht nur Gratis-Goldbarren für alle Spieler von Red Dead Online. Rockstar bittet zudem um Feedback für kommende Updates. Insbesondere der Gun-Rush-Modus ist im Gespräch.

Falls ihr heiß auf Gratis-Goldbarren in Red Dead Online auf der PS4 oder Xbox One seid, dann solltet ihr jetzt schnell machen. Rockstar Games verteilt an diesem Wochenende Geschenke an aktive Spieler. Davon ab gibt es noch ein paar Anmerkungen zum Battle-Royale-Modus "Gun Rush".

Red Dead Online Echtgeld-Shop eröffnet, Goldbarren jetzt kaufbar

Kostenlose Goldbarren für alle!

Alle aktiven Spieler erhalten nur noch heute kostenlose Goldbarren. Um 5 Goldbarren gratis zu erhalten, müsst ihr euch lediglich bis zum Ende des 27. Januar 2019 ins Spiel eingeloggt haben. Der Goldbonus wird dann bis zu 29. Januar 2019 auf eurem Konto gutgeschrieben. Einfacher geht es nicht!

Easy game, easy western life.

Gun Rush in der Kritik

An anderer Stelle scheint Rockstar auf einige Probleme mit dem Gun-Rush-Modus aufmerksam geworden zu sein. Es sollen bereits kleinere Verbesserungen in Kraft getreten sein, die nun vollere Lobbys ermöglichen. Die Runden sollen zukünftig also deutlich gefüllter daherkommen. Probiert es am besten einmal selbst aus.

Zudem möchten sie sich das Feedback der Spieler zu Herzen nehmen und sind drauf und dran, einige Verbesserungen und Abänderungen vorzunehmen. Dazu zählen die entfernungsabhängigen Spielermarkierungen, das Verhandeln mit etwaigen Fehden, Gesetzeshüter und Kopfgeld (gegen Griefing) sowie die dynamische Anpassung der Kopfgeldjäger und Räuber frei ins Rollen zu bringen.

Rockstar fordert auf der offiziellen Webseite immer noch nach Feedback der Spieler. Falls ihr also eure Meinung zu Verbesserungen teilen möchtet, seid ihr hier an der richtigen Stelle.

Es soll in der Zukunft ein Update zu Red Dead Redemption 2 folgen, das irgendwann in den kommenden Monaten veröffentlicht wird. Noch gibt es keinen finalen Termin. Mehr zu Gun Rush erfahrt ihr vorerst hier:

Red Dead Redemption 2 Beta-Update: Neuer Battle-Royale-Modus Gun Rush ab sofort verfügbar