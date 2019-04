Rainbow Six: Siege - „Rainbow is Magic“-Event darf noch länger gezockt werden

Das Aprilscherz-Event Rainbow is Magic hat die Herzen der Spieler von „Rainbow Six Siege“ im Sturm erobert. Kein Wunder also, dass die Community besonders traurig waren, als es beendet wurde. Doch hergehört: Ubisoft verlängert die quietschbunte Sause um einige Tage.

Um den Spielern einen Aprilscherz zu liefern, hat sich Ubisoft für Rainbow Six Siege so richtig Mühe gegeben. Im Rahmen eines besonderen Events durften wir in die Rolle von Spielzeugoperatoren schlüpfen und in einer Miniaturversion der Karte Flugzeug auf eine Rettungsmission gehen. Als Geisel wurde Mr. Bear in der Bär Force One festgehalten.

Passend zur bunten Optik gab es dann noch einige besondere Alpha-Packs, die mit pinken und flauschigen Kostümen für Operatoren wie Montagne, Blackbeard oder Tachanka gefüllt wurden. Leider war das Event mit dem passenden Namen Rainbow is Magic nur für eine Woche geplant. Zum Glück war die Community aber lautstark genug, um Ubisoft umzustimmen.

Playtime isn't over!

You asked, we listened. The Rainbow is Magic event playlist will be sticking around until next Monday April 15.



Enjoy some more days of 🌈🌈🌈🦄🦄🦄 https://t.co/7TmnNUx8YX pic.twitter.com/5gk5WDQrOb — Rainbow Six Siege (@Rainbow6Game) 8. April 2019

Wie die Entwickler in einem Beitrag auf Twitter nun bekannt gegeben haben, wird das Event von „Rainbow Six Siege“ nicht wie geplant mit dem 08. April 2019 eingestampft. Stattdessen habt ihr noch bis zum 15. April 2019 Zeit, euch in die besondere Playlist zu stürzen. Ob es auch noch zusätzliche Herausforderungen geben wird, mit denen die normalerweise kostenpflichtigen Packs freigespielt werden können, wird sich erst am heutigen Abend mit der Aktualisierung der Challenges zeigen.