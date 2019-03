Rainbow Six: Siege - Großer Leak zu den Fertigkeiten der nächsten Operatoren

Kaum ist die erste Season des vierten Jahres von „Rainbow Six: Siege“ angebrochen, schon stehen die Leaks zur nächsten Saison vor der Türe. Ein vermeintlicher Insider will schon jetzt wissen, was der dänische und amerikanische Operator drauf haben.

Am 06. März startete Rainbow Six: Siege in die erste Season des vierten Content-Jahres. Mit den neuen Operatoren Gridlock und Mozzie sowie der neuen Map Outback und zahlreichen kleinen Änderungen am taktischen Shooter kommt wieder reichlich neuer Wind ins Spiel. Wenn ihr dachtet, dass jetzt erst einmal Ruhe in Sachen News um „Rainbow Six: Siege“ wäre, habt ihr euch verschätzt. Schon jetzt gibt es erste vermeintliche Leaks zu den kommenden Operatoren von Y4S2.

Rainbow Six: Siege Operation Burnt Horizon erscheint heute – alle Infos zur neuen Season

Ein dänischer und ein amerikanischer Operator

In der zweiten Season sollen dann ein dänischer und ein amerikanischer Operator das Team von „Rainbow Six: Siege“ ergänzen. Diese offizielle Bestätigung von Ubisoft wird nun durch einen Insider namens „Kormora“ ergänzt, der schon die Fertigkeiten von Mozzie und Gridlock, den beiden australischen Einsatzkräften, richtig vorhergesagt hatte.

Anhand des Insider-Wissens behauptet der User, dass der dänische Angreifer ein Meister des Infiltrierens ist. Er kann sich demnach unsichtbar für die Kameras der Verteidiger machen und leiser als andere Operatoren vorankommen. Im Grunde eine Mischung aus den Verteidigern Vigil und Caveira, die für viele Angreifer ein Albtraumgespann sind.

Auf Seiten der Verteidiger wird sich ein Amerikaner hinzugesellen. Auch seine Fertigkeiten sind wohl von anderen - bereits verfügbaren Spezialeinheiten - inspiriert. So soll er einen speziellen Sichtmodus haben, der die Wirkung von Blendgranaten negiert und zusätzlich Sicht durch Rauchwände gibt. Eine schicke Kombination aus den Angreifern Glaz und Ying also.

Bislang handelt es sich dabei aber nur um Gerüchte. Bis zu einer offiziellen Bestätigung von Ubisoft wird es noch eine Weile dauern. Bis dahin zocken wir weiter die aktuelle Season von „Rainbow Six: Siege“.