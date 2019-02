Rainbow Six: Siege - Gadgets von Gridlock und Mozzie im neuen Teaser-Trailer gezeigt

Die neuen Operatoren Mozzie und Gridlock wurden nun von Ubisoft in einem neuen Video gezeigt. Der Trailer zeigt ihre Spezialfähigkeiten und ihre Waffen vorab.

Ubisoft hat ein Teaser-Videos zu den neuen Operatoren veröffentlicht, die mit 'Operation Burnt Horizon' und Jahr 4, Saison 1 ins Spiel finden. Im Detail gibt es einen audiovisuellen Ersteindruck von Gridlock und Moozie. Die fiktiven Spezialkräfte der australischen SASR (Special Air Service Regiment), die sich an der britischen SAS orientieren, haben einige Tricks auf Lager, die für Abwechslung im Alltag von Rainbow Six Siege sorgen sollen.

Angreifer ''Gridlock'' und Verteidiger ''Mozzie''

Nachfolgend einige Spezifikationen, die ihr bei den neuen Operatoren beachten solltet.

Laut diversen Leaks soll “Gridlock” Stinger auslegen, die ursprünglich dafür gedacht sind, Fahrzeuge aufzuhalten. Das soll eine ganz neue Dimension ins Spiel bringen. Was das Spielzeug im Detail macht, ist noch nicht bekannt. Leaks deuten auf Schaden über Zeit und Alarm durch laute Geräusche, wenn der Feind Bekanntschaft mit dem Gadget macht.

Verteidigerin „Mozzie“ hingegen verfügt über einen kleinen Bogen, der das Vorankommen der Angreifer aufhält. Es wird spekuliert, dass sie mit dem Gadget die Drohnen der Angreifer hacken kann. Sie wäre damit ein direkter Konter zu Dokkaebi aus dem zweiten Jahr von Rainbow Six: Siege, die sich in die Kameras der Verteidiger hacken kann.

Wenn die finalen Infos veröffentlicht werden, dann erfahrt ihr sie bei uns! Das 'Year 4 Season 1' mit Operation Burnt Horizon wird während der Six Invitational in Montreal am 17. Februar 2019 vorgestellt, also schon in wenigen Tagen.

Und hier geht es zur australischen Karte, die ebenfalls mit Operation Burnt Horizon Einzug halten wird:

Und hier ist der nächste Teaser-Trailer zu den neuen Operatoren: