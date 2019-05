RAGE 2 - Lasst euch die Haare abrasieren und färben und erhaltet den Shooter kostenlos

Habt ihr Bock auf „Rage 2“, seid aber gerade ein bisschen knapp bei Kasse? Dann hat GameStop genau die richtige Aktion für euch und andere, besonders mutige Gamer parat. Denn ihr könnt euch den Shooter sichern, wenn ihr etwas Verrücktes mit euren Haaren anstellen lasst.

Am 14. Mai 2019 erscheint mit Rage 2 eine völlig abgedrehte Fortsetzung des einst so graubraunen Shooters. Die Entwickler haben beim zweiten Teil so richtig aufgedreht und bringen ihre bunte Vision einer Postapokalypse jetzt auf PC, Xbox One und PS4. Sicherlich werden viele von euch schon eine Vorbestellung gewagt haben.

RAGE 2 Bethesda veröffentlicht offiziellen Launch-Trailer, hier ansehen!

Natürlich kann sich das aber nicht jeder leisten. Wenn der Drang nach „Rage 2“ aber besonders groß ist, könnt ihr wenige Tage nach Release euer Antlitz aufs Spiel setzen, um in den Genuss des Shooters zu kommen. Zusammen mit den Machern von „Rage 2“ veranstaltet der Gaming-Shop GameStop eine verrückte Aktion.

© GameStop

Ihr könnt euch am 17. und 18. Mai 2019 in der Filiale in Essen (Limbecker Platz) einfinden, um euch dort ein Umstyling eurer Haarpracht zu gönnen und damit „Rage 2“ kostenlos zu erhalten. Die Aktion ist auf je 20 Kopien für die Versionen der PlayStation 4 und Xbox One sowie zehn Kopien für den PC limitiert.

RAGE 2 Preview: Vielversprechendes Open-World-Shooter-Erlebnis für den heimischen Sprengmeister?

Wer also wirklich „Rage 2“ haben will, muss also schnell sein. Da draußen gibt es unter Garantie eine Menge Gamer, die sich so ein Angebot nicht entgehen lassen. Wichtig: Ihr dürft nicht schon mit einer abgedrehten Friese dort aufschlagen. Sonst habt ihr die völlig umsonst für ein paar Wochen auf eurem Haupt.