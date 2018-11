PUBG - PS4-Vorbesteller erhalten kosmetische Items zu Uncharted und The Last of Us

PUBG Corporation hat einige spezielle Skins zu PlayStation-Franchises gebastelt. Fortan werden die PUBG-Spieler also in der Kluft von Nathan Drake kämpfen oder stilecht mit dem Rucksack von Ellie auftreten können.

Der Battle-Royale-Titel PUBG erscheint neben dem PC und der Xbox One schon bald für die PlayStation 4. PUBG Corporation hat ein kleines Special für alle Vorbesteller angekündigt. Alle, die das Spiel vor dem Release für die PS4 bestellen, erhalten sogenannte Pre Order Digital Skins zum Kauf dazu. Die Skins lehnen sich an bekannte Figuren aus dem Universum von Sony-PlayStation an.

Außerdem gibt es ein PUBG-Avatar und ein passendes Thema zum Spiel über das PlayStation Network, das als Instant-Download zur Verfügung steht, wenn das Spiel vorbestellt wurde.

''Pre-order PUBG on PS4 for these iconic @Naughty_Dog in-game skins! Drop in wearing Nathan Drake’s Desert Outfit from Uncharted and store your loot in Ellie’s Backpack from The Last of Us.''

Demnach gibt es nicht nur ein schickes Outfit von Nathan Drake aus Uncharted, sondern auch noch den Rucksack von Ellie aus The Last of Us obendrauf. Und so sehen die Skins aus:

Falls ihr mit einer PS4-Version liebäugelt, haben wir nachfolgend nochmal die einzelnen Editionen eingebunden, für die ihr euch entscheiden könnt.

Looter’s Edition, € 29,99

Basisversion des Spiels

Basisversion des Spiels Survivor’s Edition, € 49,99

Basisversion des Spiels

Survivor Pass: Vikendi

2,300 G-Coins

20,000 BPs

Basisversion des Spiels Survivor Pass: Vikendi 2,300 G-Coins 20,000 BPs Champion’s Edition, € 59,99

Basisversion des Spiels

Survivor Pass: Vikendi

6,000 G-Coins

20,000 BPs

Mit dem Survivor Pass könnt ihr im in PUBG weitere kosmetische Items freischalten. Der Survivor Pass: Vikendi wird separat für PC, PS4 und Xbox erhältlich sein. Alle Informationen zum Pass sind jedoch noch nicht final enthüllt worden. PUBG erscheint am 7. Dezember 2018 für die PlayStation 4 von Sony. Ihr könnt das Spiel schon jetzt vorbestellen.

