PS4 & Xbox - Handelsstreit: USA erwägen Strafzölle auf Konsolen

Ein Großteil der heutzutage erhältlichen Konsolen – egal ob PlayStation 4 oder Xbox One – wird in China hergestellt. Der Handelsbeauftragte der Vereinigten Staaten hat die Öffentlichkeit dazu aufgerufen, sich zu dem neuen Vorschlag zu äußern und eine Deadline bis zum 17. Juni 2019 gesetzt.

Der Handelsbeauftragte der Vereinigten Staaten hat nun eine Reihe an Strafzöllen vorgeschlagen, die auf Produkte erhoben werden, deren Produktionsursprung in China liegt. Mit dabei: Videospielkonsolen, Controller und Arcade-Games.

Der von den Vereinigten Staaten provozierte Handelsstreit mit China könnte sich nun auch auf die Videospielindustrie auswirken. Einem aktuellen Medienbericht zufolge überlegt die US-Regierung, Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf in China hergestellte Konsolen zu erheben.

