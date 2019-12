PS4 & Xbox - Alle Spiele bei PS Plus, Games with Gold, Twitch Prime und Humble Monthly im Dezember 2019

Die Spiele bei PS Plus und Games with Gold für Dezember 2019 sind mittlerweile bekannt gegeben worden. Welche Gratis-Games ihr in diesem Monat auf PS4 und Xbox One erwarten könnt, verraten wir euch in unserem Übersichtsartikel. Außerdem erfahrt ihr hier, welche Games Mitglieder von Twitch Prime sowie des Humble Monthly-Bundles erwarten können. Alle Infos gibt es auf PlayCentral.de!

Die neuen Gratis-Games bei PlayStation Plus und Games with Gold für Dezember 2019 wurden vor wenigen Tagen bekannt gegeben.

Mitglieder von PS Plus und Games with Gold dürfen sich erneut über zahlreiche hochkarätige Titel freuen, die allen Abonnenten der Dienste ohne weitere Kosten zur Verfügung stehen.

Da diese Liste an Spielen jeden Monat sehr umfangreich ist, bieten wir euch in unserem Artikel monatlich den besten Überblick über die verschiedenen Dienste an. Welche Games gibt es im Oktober 2019 für PS4, Xbox 360, Xbox One, PC?

PlayStation Plus

PlayStation 4

Die neuen PS Plus-Games für PS4 gibt es ab dem 03. Dezember 2019:

Ab dem 03. Dezember 2019 können die aufgelisteten Spiele heruntergeladen werden.

Alle Details zum PS Plus-Angebot

Wer auf der PlayStation 4 wirklich alles erleben möchte, ist zu einer Mitgliedschaft bei PS Plus gezwungen. Viele Dienste stehen nur mit einem laufenden Abonnement zur Verfügung. PlayStation Plus kostet knapp 60 Euro im Jahr. Hier ist unsere Kurzbeschreibung:

Wer Mitglied bei PlayStation Plus ist, darf sich über einige tolle Vorteile freuen, die vor allem euer Multiplayer-Erlebnis betreffen. Der Zugang zu allen Online-Games ist nämlich nur mit einer laufenden Mitgliedschaft möglich, ohne könnt ihr euch nicht auf offiziellen Servern mit euren Freunden und Gegnern messen. Zusätzlich dürft ihr euch über einen Cloud-Speicher freuen, der unter anderem eure Spielstände jederzeit absichert und vor Verlust schützt. Des Weiteren gibt es im PlayStation Store exklusive Angebote für alle Mitglieder und obendrein die bereits erwähnten Gratis-Spiele. Aber Achtung: Die kostenlosen Spiele gibt es bald nur noch für PS4, nicht für PS3 und PS Vita.

Games with Gold

Xbox One

Vom 01. bis 31. Dezember 2019:

Insane Robots

Vom 16. Dezember bis zum 15. Januar 2019 gibt es folgendes Spiel:

Vom 01. bis 15. Dezember 2019:

Toy Story 3

Zwischen dem 16. bis 31. Dezember 2019 gibt es:

Castlevania: Lords of Shadow - Mirror of Fate HD

Xbox 360

Vom 01. bis zum 15. Dezember 2019 gibt es folgendes Spiel:

Toy Story 3

Vom 16. bis 31. Dezember 2019:

Castlevania: Lords of Shadow - Mirror of Fate HD

Wie üblich gibt es für die Xbox One und Xbox 360 jeden Monat jeweils zwei Titel geschenkt. Allerdings können dank der bestehenden Rückwärtskompatibilität die Spiele der Xbox 360 auch auf der Xbox One gezockt werden. Wer eine Xbox One besitzt, kann sich demnach jeden Monat auf insgesamt vier Spiele freuen!

Was bekommt ihr mit Xbox Live Gold?

Durch das Premium-Programm Xbox Live Gold erhaltet ihr auf eurer Xbox-Konsole zahlreiche Boni. Zusätzlich zu mehreren Sonder-Rabatten bekommt ihr einen schnellen Cloud-Speicher, perfekten Online-Multiplayer und jeden Monat vier tolle gratis Spiele.

Twitch - Kostenlose Spiele für alle Prime-Abonnenten!

Monatlich gibt es für alle Mitglieder von Twitch Prime mehrere Spiele gratis. Die aktuellen Spiele konntet ihr euch bis zum 02. Dezember 2019 herunterladen.

Geschenke für Prime-Mitglieder

Die folgenden vier Games könnt ihr euch bei Twitch Prime im Dezember 2019 bis zum 02. Januar herunterladen.

Hue

Hover

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter

ToeJam & Earl: Back in the Groove

When Ski Lifts Go Wrong

Alle Infos zu den neuen Games und dem aktuellen Loot für Dezember 2019 haben wir für euch hier aufgelistet:

Twitch 5 neue Gratis-Spiele für Prime-Mitglieder im Dezember 2019

Was ist Twitch Prime?

Twitch Prime ist ein Premiumservice bei Twitch, der in der Amazon Prime-Mitgliedschaft enthalten ist. Zu den Vorzügen von Twitch Prime zählen unter anderem monatlich kostenloser Loot für verschiedene Spiele, ein kostenloses Kanalabonnement alle 30 Tage und alle Vorzüge der Prime-Mitgliedschaft. Mehr Informationen zu Twitch Prime und allen Vorteilen gibt es hier. Twitch Prime ist für alle Amazon Prime-Mitglieder in den USA, UK, Kanada, Deutschland, Frankreich, Österreich, Belgien, Italien und Spanien sowie Amazon Student-Mitglieder verfügbar.

Humble Monthly

Hinweis: Die ersten neuen Spiele des Humble Monthly für Januar 2020 werden in Kürze bekannt gegeben.

Im Humble Monthly via Humble Bundle im Dezember 2019 gibt es „Yakuza Kiwami“, SoulCalibur VI und „My Time At Portia“ für gerade einmal 10 Euro im Sparabo.

Neben diesen drei Titeln gibt es weitere Spiele, die nach und nach enthüllt werden. Doch diese Games werden erst freigeschaltet, wenn der Countdown abgelaufen ist.

Heißt: Abonniert ihr jetzt sofort, kriegt ihr das bereits bekannte Spiel direkt und könnt dieses sofort spielen! Anfang August bekommt ihr dann zahlreiche weitere Spiele, die ihr dann ebenfalls einlösen könnt.

Vorteile als Mitglied bei Humble Monthly

Als Mitglied bei Humble Monthly genießt ihr durchgehend zahlreiche Vorteile. Mit dabei sind:

Ein Mega-Spiel, beispielsweise „Assassin's Creed: Origins“ und „Destiny 2“

Sieben zusätzliche Spiele als Überraschung

10 Prozent Rabatt im Humble Store

Exklusiven Zugriff auf die Humble Trove, eine Sammlung an Titeln, die ihr immer wieder spielen könnt

Eine Kündigung ist jederzeit möglich!

Die Humble Monthly Spiele im November

Ihr seid euch nicht sicher, ob sich Humble Monthly lohnt? Keine Sorge, hier ist eine Übersicht der Spiele, die im November 2019 mit dabei waren – und das für nur 10 Euro!

Direkt zum Start bekannt: „Call of Duty: WWII“, „Crash Bandicoot N.Sane Trilogy“, „Spyro: Reignited Trilogy“

Als Überraschung: ,„Shenmue I & II“, „11-11 Memories Retold“, „Synthetik“, „Evergarden“, „Operator“

