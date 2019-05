Pokémon - Pressekonferenz für heute Nacht bestätigt: Filme, Spin-offs und noch mehr?

© The Pokémon Company / Nintendo

© The Pokémon Company / Nintendo

In der heutigen Nacht wird The Pokémon Company eine Pressekonferenz abhalten. Diese dient ergänzend zur Nintendo Direct, die in der kommenden Woche stattfinden soll.

In der kommenden Woche erfahren wir endlich mehr zu Pokémon Schwert und Schild, doch schon im Vorfeld können wir uns auf weitere Ankündigungen zum Franchise freuen. Dazu wird in der heutigen Nacht eine Pressekonferenz von der Pokémon Company abgehalten.

Im Zuge dessen lädt The Pokémon Company zahlreiche Medienvertreter in seine Büros in Tokio ein. Im Gegensatz zur Pressekonferenz im vergangenen Jahr wird diese auch öffentlich übertragen.

Noch ist unklar, was genau uns The Pokémon Company präsentieren möchte – immerhin dürften die wirklich relevanten Informationen erst in der kommenden Woche folgen. Denkbar ist, dass man sich heute Nacht auf Pokémon-Produkte abseits von Schwert und Schild fokussieren wird.

Dazu könnten unter anderem folgende Dinge gehören:

Neues Pokémon-Merchandise

Ein neuer Pokémon-Film

Informationen zum Pokémon-Anime

Ein neues Pokémon-Spiel für Smartphones

Ein neues Pokémon Spin-off, vielleicht sogar Mystery Dungeon

Was auch immer uns erwartet, lange müssen wir nicht mehr warten: Der Livestream startet heute Nacht um exakt 3 Uhr deutscher Zeit.

