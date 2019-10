Pokémon Schwert und Schild - Wie erhalte ich Gigadynamax-Mauzi, Evoli und Pikachu?

Nicht alle Pikachu, Evoli und Mauzi in „Pokémon Schwert und Schild“ können eine Gigadynamaximierung durchführen. Ihr benötigt besondere Exemplare, die über spezielle Wege erhältlich sind. Wir verraten euch, wie ihr sie ergattern könnt.

Vor kurzem zeigte The Pokémon Company einen neuen Trailer, in dem weitere Gigadynamax-Formen in Aktion zu sehen sind. Glurak, Smettbo, Pikachu, Evoli und Mauzi können in Pokémon Schwert und Schild in speziellen Kämpfen für drei Runden zu ungeahnter Größe heranwachsen und dabei sogar ihre Gestalt ändern. Allerdings benötigt ihr bei einigen dieser Gigadynamax-Formen eine spezielle Version des Pokémon und diese lassen sich nicht im normalen Spielverlauf fangen.

Nicht alle Pikachu, Evoli und Mauzi können diese Riesenform annehmen!

Bei Pikachu, Evoli und Mauzi benötigt ihr jeweils ein besonderes Exemplar, das die Fähigkeit zur Gigadynamaximierung beherrscht. Eine normal in der Wildnis gefangene Version wird dies nicht können. Ihr erhaltet diese besonderes Exemplare nur über spezielle Wege.

Wie erhalte ich das spezielle Pikachu oder Evoli? Ihr müsst Speicherdaten von Pokémon: Let’s Go, Pikachu! oder Pokémon: Let’s Go, Evoli! auf eurer Konsole haben. Dann könnt ihr ein besonderes Pikachu bzw. Evoli für „Pokémon Schwert und Schild“ erhalten – je nach Edition, dessen Speicherdaten ihr habt.

Wie erhalte ich das spezielle Mauzi? Das besondere Mauzi, das eine Gigadynamaximierung ausführen kann, wird als Frühkäuferbonus verteilt, wenn ihr das Spiel vorbestellt. Ihr könnt es vom 15. November 2019 bis zum 15. Januar 2020 über das Geheimgeschehen auf „Pokémon Schwert und Schild“ empfangen.

