Pokémon Schwert und Schild - Neue Features: Beweist Modegeschmack, eure Kochkünste und mehr

© Nintendo / The Pokémon Company

© Nintendo / The Pokémon Company

Neue Details zu „Pokémon Schwert und Schild“ kamen in der aktuellen Nintendo Direct ans Licht. So stellten Nintendo und The Pokémon Company die neuen Features der Rollenspiele vor und zeigten zwei brandneue Taschenmonster.

Werdet zum Curry-Spezialist und Trendsetter

Natürlich gilt es in den beiden kommenden Pokémon-Editionen, Kämpfe mit den Taschenmonstern zu bestreiten und der beste Trainer zu werden. Doch abseits der Ordenhatz gibt es weitere Aktivitäten. Wie in der Nintendo Direct präsentiert wurde, lassen sich in „Pokémon Schwert und Schild“ folgende Dinge erleben:

Ihr könnt euren Charakter individuell gestalten. Dabei wurden die Customization-Möglichkeiten im Vergleich zu früheren Editionen ordentlich erweitert. Ihr könnt in Geschäften verschiedene Oberteile, Hosen und weitere Kleidungsstücke kaufen. Zudem lässt sich die Frisur verändern.

In der Umgebung lässt sich ein Zelt aufschlagen und ihr könnt gemeinsam mit euren Pokémon bei einem kleinen Camping-Aufenthalt entspannen. Natürlich lässt sich auch mit den Wesen spielen.

In „Pokémon Schwert und Schild“ werft ihr nicht nur Pokébälle, sondern rührt zudem den Kochlöffel. Ihr könnt ein schmackhaftes Curry kochen, um eure Mitstreiter zu stärken. Je nachdem, welche Zutaten ihr in den Topf werft, verändert sich die Mahlzeit.

Ihr könnt Liga-Karten sammeln. Jeder Trailer in Galar hat eine selbst erstellte Karte mit seinem Konterfei. Ihr könnt ebenfalls eine eigene Karte von eurem Charakter erstellen.

Zwei neue Pokémon

Kein Pokémon-Trailer ohne die Enthüllung brandneuer Wesen. Das dachte sich The Pokémon Company diesmal erneut und beschert uns einen ersten Blick auf zwei neue Pokémon. Mortipot ist vom Typ Geist und lebt in einer zerbrochenen Teekanne. Der blaue Vogel Urgl ist ein Flug/Wasser-Pokémon und zeichnet sich besonders durch seinen großen Appetit aus.