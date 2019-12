Pokémon Schwert und Schild - Guide: Wo ihr die Evolutionssteine findet und welche Pokémon sich damit entwickeln

Manche Pokémon entwickeln sich nur mithilfe eines Evolutionssteins. Wir sagen euch, welche Taschenmonster dazu gehören und wo ihr die begehrten Steine finden könnt.

In den Pokémon-Spielen gibt es verschiedenste Entwicklungen. In vielen Fällen verwandeln sich die Taschenmonster mit dem Einsatz eines Evolutionssteines. Wir verraten euch, wo ihr die verschiedenen Steine in Pokémon Schwert und Schild findet und für welche Pokémon sie überhaupt notwendig sind.

Diese Evolutionssteine

Schon seit der ersten Pokémon-Generation gibt es die Evolutionssteine. Ihr brauchtet sie, um zum Beispiel Evoli in Flamara, Blitza oder Aquana weiterzuentwickeln. Im Laufe der Jahre kamen immer weitere Steine hinzu. In „Pokémon Schwert und Schild“ gibt es folgende Entwicklungssteine:

Blattstein

Wasserstein

Feuerstein

Donnerstein

Mondstein

Sonnenstein

Finsterstein

Funkelstein

Leuchtstein

Eisstein

Sobald ihr einen Evolutionsstein eingesammelt habt, findet ihr sie in der Trainingstasche eures Beutels. Ihr könnt sie daraufhin anwählen und auf ein Pokémon anwenden. Bestimmte Pokémon entwickeln sich dann sofort weiter. Ihr müsst das jeweilige Wesen aber im Team haben. In diesem Guide zählen wir alle Pokémon auf, die sich mit einem Evolutionsstein entwickeln und dank der mobilen Box in eurem Beutel, könnt ihr fast jederzeit euer Team austauschen.

Die meisten Steine gibt es in der Naturzone

Wenn ihr Evolutionssteine braucht, dann sucht am besten in der Naturzone. Viele Steine gibt es am Wutanfall-See. Der befindet sich in der linken, oberen Ecke der Naturzone. Ihr benötigt die Wasser-Verbesserung für euer Fahrrad, die ihr nach dem Sieg über die Circhester-Arena erhaltet.

Auf dem Plateau des Wutanfall-Sees befindet sich eine Steinformation. Unter einem der Steine, die zu einem Ring angeordnet sind, könnt ihr einmal am Tag einen Evolutionsstein finden. Folgende Steine können dort als glitzernde Stelle am Boden auftauchen: Feuerstein, Wasserstein, Blattstein, Donnerstein, Finsterstein, Leuchtstein, Funkelstein und Eisstein.

Schaut bei den Buddelbrüdern vorbei

In der Nähe des Pokémon Horts im Brückental findet ihr die Buddelbrüder. Sie sind versiert darin, nach vergrabenen Schätzen zu suchen. Der rechte der beiden Brüder ist ausdauernder und findet mehr Items, der linke Bruder ist dafür versierter in der Technik, schafft weniger, aber seltenere Items zu Tage. Beide verlangen einen Preis von jeweils 500 Watt für ihre Dienste.

Welche Items ihr bekommt, hängt dabei stets vom Zufall ab. Beim rechten Buddelbruder könnt ihr neben anderen Gegenständen den Donnerstein, Feuerstein, Blattstein, Sonnenstein und Wasserstein bekommen.

Der linke Bruder kann ebenfalls die gerade genannten Steine finden, vermag es aber darüber hinaus noch den Eisstein, Funkelstein, Leuchtstein, Mondstein und Finsterstein auszugraben – also insgesamt alle Evolutionssteine, die es im Spiel gibt.

Wo liegen weitere Evolutionssteine herum?

Auf verschiedenen Routen gibt es ebenfalls Evolutionssteine zu finden. Zudem können sie in den einzelnen Gebieten der Naturzone immer mal wieder auftauchen.

Blattstein: Turffield (im Westen der Stadt), Wutanfall-See

Turffield (im Westen der Stadt), Wutanfall-See Wasserstein: Hut des Giganten, Wutanfall-See

Hut des Giganten, Wutanfall-See Feuerstein: Engine-Flussufer, Wutanfall-See

Engine-Flussufer, Wutanfall-See Donnerstein: Milotic-See (Norden), Wutanfall-See

Milotic-See (Norden), Wutanfall-See Mondstein: Sandsturmkessel

Sandsturmkessel Sonnenstein: Sandsturmkessel

Sandsturmkessel Finsterstein: Passbeck (hinter dem Pokémon-Center), Wutanfall-See

Passbeck (hinter dem Pokémon-Center), Wutanfall-See Funkelstein: Hut des Giganten, Wutanfall-See

Hut des Giganten, Wutanfall-See Leuchtstein: Route 8 (südlich von Ärztin Romina), Wutanfall-See

Route 8 (südlich von Ärztin Romina), Wutanfall-See Eisstein: Circhester-Bucht (über Anglerin Sabine in der linken Einbuchtung)

Diese Pokémon entwickelt sich mit den Evolutionssteinen

Diese Pokémon entwickeln sich mit dem Blattstein:

Blanas ► Tengulist

Duflor ► Giflor

Evoli ► Folipurba (ab Level 15 – funktioniert nicht mit dem Evoli, das ihr in „Pokémon Schwert und Schild“ geschenkt bekommt)

Diese Pokémon entwickeln sich mit dem Wasserstein:

Lombrero ► Kappalores

Muschas ► Austos

Evoli ► Aquana (funktioniert nicht mit dem Evoli, das ihr in „Pokémon Schwert und Schild“ geschenkt bekommt)

Diese Pokémon entwickeln sich mit dem Feuerstein:

Fukano ► Arkani

Vulpix ► Vulnona

Evoli ► Flamara (funktioniert nicht mit dem Evoli, das ihr in „Pokémon Schwert und Schild“ geschenkt bekommt)

Diese Pokémon entwickeln sich mit dem Donnerstein:

Pikachu ► Raichu (funktioniert nicht mit dem Pikachu, das ihr in Pokémon Schwert und Schild geschenkt bekommt)

Evoli ► Blitza (funktioniert nicht mit dem Evoli, das ihr in „Pokémon Schwert und Schild“ geschenkt bekommt)

Diese Pokémon entwickeln sich mit dem Mondstein:

Piepi ► Pixi

Somniam ► Somnivora

Diese Pokémon entwickeln sich mit dem Sonnenstein:

Duflor ► Blubella

Eguana ► Elezard

Waumboll ► Elfun

Diese Pokémon entwickeln sich mit dem Finsterstein:

Laternecto ► Skelabra

Duokles ► Durengard

Diese Pokémon entwickeln sich mit dem Funkelstein:

Kirlia (männlich) ► Galagladi

Schneppke (weiblich) ► Frosdedje

Diese Pokémon entwickeln sich mit dem Leuchtstein:

Roselia ► Roserade

Picochilla ► Chillabell

Togetic ► Togekiss

Diese Pokémon entwickeln sich mit dem Eisstein:

Galar-Flampion ► Galar-Flampivian

Evoli ► Glaziola (ab Level 15 – funktioniert nicht mit dem Evoli, das ihr in „Pokémon Schwert und Schild“ geschenkt bekommt)