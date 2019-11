Pokémon Schwert und Schild - Guide: So entwickelt sich das Sahne-Pokémon Hokumil in Pokusan

© The Pokémon Company / Nintendo

Die Entwicklung von Hokumil in Pokusan gehört sicherlich zu den skurrilsten Entwicklungsmethoden. Wir zeigen euch, wie ihr das Sahne-Pokémon entwickelt und sogar das Aussehen bestimmen könnt.

Es gibt wirklich skurrile Methoden, ein Pokémon weiterzuentwickeln. Im Falle von Pokusan gibt es sogar eine ganze Reihe an unterschiedlichen Weisen die Entwicklung auszuführen, wodurch sich das Aussehen bzw. die Geschmacksrichtung des kleinen Sahne-Pokémon unterscheidet. Alles in allem besitzt Pokusan über 60 Formen.

Das Sahne-Pokémon Pakusan

Pokusan wurde bereits im Vorfeld des Releases von Pokémon Schwert und Schild angekündigt. Im Grunde ist es ein lebender Klecks Sahne mit kleinen Leckereien auf dem Kopf. Es besitzt sogar eine Gigadynamax-Form, die es zu einer riesigen Hochzeitstorte verwandelt. Pokusan ist vom Typ Fee.

Die Vorentwicklung von Pakusan, Hokumil, lässt sich auf Route 4 oder in der Naturzone fangen. Ihr könnt anschließend dann die Entwicklung ausführen. Allerdings ist die Methode dafür recht skurril.

Es braucht erstmal eine Leckerei

Um Hokumil zu Pokusan zu entwickeln, müsst ihr es erstmal eine bestimmte Leckerei zum Tragen geben. Dies muss eines der folgenden sieben Items sein:

Zucker-Beere

Zucker-Blume

Zucker-Erdbeere

Zucker-Herz

Zucker-Kleeblatt

Zucker-Schleife

Zucker-Stern

Welcher Geschmack soll's sein?

Anschließend müsst ihr den Joystick schnell im Kreis drehen. Wahrscheinlich lehnt sich das ans Sahne schlagen an. Ihr müsst den Trainer solange im Kreis drehen lassen, bis er einen Tanz-Move ausführt. Je nachdem, welches Item ihr dem Hokumil gegeben habt, in welche Richtung ihr den Joystick dreht und zu welcher Tageszeit ihr das macht, kommt eine bestimmte Gestalt von Pokusan zum Vorschein.

Das Joystick-Drehen bestimmt die Geschmacksrichtung des Körpers und das Item bestimmt die Leckereien, die Pokusan auf dem Kopf trägt (via PokéWiki).

Vanille-Creme-Pokusan: Im Uhrzeigersinn drehen am Tag.

Im Uhrzeigersinn drehen am Tag. Ruby-Creme-Pokusan: Gegen den Uhrzeigersinn drehen am Tag.

Gegen den Uhrzeigersinn drehen am Tag. Karamell-Mix-Pokusan: Für über 5 Sekunden im Uhrzeigersinn drehen am Tag

Für über 5 Sekunden im Uhrzeigersinn drehen am Tag Ruby-Mix-Pokusan: Für über 5 Sekunden gegen den Uhrzeigersinn drehen am Tag

Für über 5 Sekunden gegen den Uhrzeigersinn drehen am Tag Matcha-Creme-Pokusan: Im Uhrzeigersinn drehen in der Nacht

Im Uhrzeigersinn drehen in der Nacht Salz-Creme-Pokusan: Gegen den Uhrzeigersinn drehen in der Nacht

Gegen den Uhrzeigersinn drehen in der Nacht Zitronen-Creme-Pokusan: Für über 5 Sekunden im Uhrzeigersinn drehen in der Nacht

Für über 5 Sekunden im Uhrzeigersinn drehen in der Nacht Minz-Creme-Pokusan: Für über 5 Sekunden gegen den Uhrzeigersinn drehen in der Nacht

Zudem existiert das nicht näher bekannte Regenbogen-Mix-Pokusan. Es wird angenommen, dass ihr den Joystick für über 5 Sekunden gegen den Uhrzeigersinn am Abend drehen müsst, um es zu bekommen.

63 unterschiedliche Formen

Insgesamt gibt es 63 verschiedene Pokusan-Formen. Die neun Geschmacksrichtungen (von Vanille bis Regenbogen) sind die Farben der Körper. Für jede dieser neun Richtungen kommt nochmal eines der sieben Zucker-Items dazu, die eine andere Deko am Kopf bilden. So gesehen gibt es sieben Vanille-Formen, sieben Minz-Formen, sieben Karamell-Formen und so weiter.