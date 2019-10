Pokémon Schwert und Schild - Glurak bekommt eine Gigadynamax-Form, die ziemlich mächtig aussieht

© The Pokémon Company

© The Pokémon Company

Ein japanisches Magazin hat heute vier neue Gigadynamax-Formen aus „Pokémon Schwert und Schild“ enthüllt. Neben Pikachu, Evoli und Mauzi bekommt auch Glurak ein völlig neues Erscheinungsbild: So mächtig sah der Drache noch nie aus!

Glurak, Mauzi, Pikachu und Evoli werden eine Gigadynamax-Form in Pokémon Schwert und Schild erhalten. Damit werden sie ein völlig neues Äußeres im Kampf zeigen. Dank des CoroCoro-Magazins wissen wir nun auch, wie genau sie aussehen.

Pokémon Schwert und Schild Sind die größten Pokémon-Spiele überhaupt

Was ist die Gigadynamax-Form?

In „Pokémon Schwert und Schild“ können die kultigen Taschenmonster in speziellen Kämpfen die neue Dynamax-Form annehmen. Dies stellt die neue Version der Mega-Entwicklungen dar und soll den Kämpfen in den neuen Pokémon-Editionen ein frisches Alleinstellungsmerkmal geben. So könnt ihr zum Beispiel bei einem Kampf gegen einen Arenaleiter eines eurer Pokémon zu ungeahnter Größe heranwachsen lassen. Einige Pokémon verändern dabei sogar ihre Form.

Dies ist bislang nur von einigen sehr wenigen Pokémon bekannt. So wissen wir bereits, dass sich das Sahne-Pokémon Pokusan in eine riesige Hochzeitstorte verwandeln kann. Diese Verwandlung, die mit einer Änderung der Gestalt und dem limitierten Einsatz mächtiger, neuer Attacken einhergeht, nennt man Gigadynamaximierung.

Nun sind vier neue Pokémon bekannt, die eine Gigadynamax-Form annehmen können und dabei ihr Äußeres im Kampf signifikant verändern. Auf dem Cover des japanischen Magazins CoroCoro sind Pikachu, Evoli, Mauzi und Glurak in ihrer Gigadynamax-Form zu sehen (via Nintendo Everything).

© The Pokémon Company / CoroCoro

So mächtig sah Glurak noch nie aus!

Besonders das Design von Glurak fällt sofort ins Auge. Es besitzt einen boshaften Blick und lodernde Flammen an der Schweifspitze, an den Schultern und am Kopf. Noch nie hatte das Feuer-Pokémon eine derart mächtige Erscheinung. Nicht zu vergessen: Es wird dazu noch riesengroß!

Der Feuer-Starter aus der 1. Generation hatte dabei in der Vergangenheit schon mehrere neue Formen erhalten. So besitzt Glurak zwei Mega-Entwicklungen. Etwas, das sonst nur dem Legendären Pokémon Mewtu vorbehalten ist.

Pokémon Schwert und Schild Galar-Ponita erscheint exklusiv für die Schild-Edition

Welche Pokémon haben noch eine Gigadynamax-Form bekommen?

Pikachu hat in seiner Gigadynamax-Form dagegen ordentlich zugelegt und erinnert an die ersten Designs des Maus-Pokémon. Evolis helles Fell am Hals ist viel fluffiger und Mauzi hat einen Wachstumsschub und mysteriös leuchtende Augen erhalten.

Später am Tag gibt es weitere Infos

Um 15 Uhr will The Pokémon Company neue Informationen zu „Pokémon Schwert und Schild“ enthüllen. Es ist anzunehmen, dass diese vier neuen Gigadynamax-Formen dazu gehören, zu denen es dann wohl noch weitere Informationen geben wird. Wir gehen zudem davon aus, dass noch andere Neuigkeiten zu den Spielen geteilt werden.