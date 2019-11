Pokémon Schwert und Schild - Galar-Mauzi wird zu Mauzinger, einem Wikinger-Pokémon mit Bart

Falls ihr dachtet, es gibt keinen Kaufgrund für „Pokémon Schild“, habt ihr euch geirrt. Die Edition bietet ein sagenumwobenes Wikinger-Geheimnis, das wohl besser unentdeckt geblieben wäre.

Das neue Pokémon-Spiel Pokémon Schild enthält eine spezielle Version von Mauzi, ebenfalls eine der neuen Galar-Formen, die extra für diese Galar-Region erstellt wurden. Das Mauzi der etwas anderen Art hat es den Spielern von der ersten Minute an angetan.

Das Pokémon selbst ist bereits aus der 1. Generation bekannt, das unter anderem an der Seite von Team Rocket mit Jessi und James kämpft, die in gemeinsamen Anschlägen immer wieder versuchen, das Pikachu von Ash zu entführen – was bekanntermaßen immer misslingt.

Galar-Mauzi

Und der kleine Quälgeist hat es doch tatsächlich in die Galar-Region geschafft, mit einem saftigen Upgrade sozusagen. Die Galar-Version von Mauzi weiß zu überzeugen. Im Netz sprechen sich die Schild-Spieler nun positiv zur lautstarken Katze aus.

Das Galar-Mauzi entspringt einem passenden Setting. So wurde das Pokémon wohl von „Seefahrern“ aufgezogen und in die Galar-Region gebracht, was eine Anspielung auf die Seefahrer aus dem Norden ist, die eine große Rolle in der Geschichte von England spielen. Die Rede ist von Wikingern, die im 8. und 9. Jahrhundert immer wieder in die englischen Königreiche eingefallen sind. Und so sieht es auch aus. Allerdings geht die ganze Geschichte noch einen Schritt weiter.

Wenig überraschend ähnelt das Mauzi mit seinem Bart und seinem weiteren Aussehen einem Wikinger, eine Wikinger-Katze eben. Doch die Viking-Transformation ist erst komplett, wenn sich Mauzi entwickelt. Das Galar-Mauzi entwickelt sich nämlich nicht in Snobilikat, sondern in ein ganz neues Pokémon namens Mauzinger (Perrserker). Das Stahl-Pokémon sieht schließlich aus wie ein waschechter Wikinger mit notorischen Helm und Schienen an den Beinen und Armen. Der Name ist zudem eine Anspielung auf die bekannten Berserker, also auf legendäre Wikinger-Krieger.

Hättet ihr gedacht, dass ihr in „Pokémon Schild“ auf einen Wikinger trefft? Mehr zum neuen Pokémon-Abenteuer und ob sich der Kauf lohnt, erfahrt ihr in unserem Test:

