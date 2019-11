Pokémon Schwert und Schild - Erstes Online-Turnier, das müsst ihr wissen!

Das erste Online-Turnier zu „Pokémon Schwert und Schild“ wurde von The Pokémon Company angekündigt. Ab dem Release von „Pokémon Schwert und Schild“ könnt ihr euch bereits dafür registrieren.

Soeben kündigte The Pokémon Company offiziell das erste Online-Turnier für Pokémon Schwert und Schild an. Unter dem Namen „Willkommen in Galar“ wird das Turnier für alle Spieler weltweit ausgetragen.

Pokémon Schwert und Schild Overview-Trailer zeigt Galar-Region, Arenen, neue Pokémon und mehr!

Willkommen in Galar

Der Anmeldezeitraum beginnt mit dem Release der neuen Editionen am 15. November und endet am 5. Dezember. In dieser Zeit könnt ihr drei bis sechs Pokémon registieren, die ihr in „Pokémon Schwert“ oder „Pokémon Schild“ erhalten habt. Das Level spielt dabei keine Rolle: Für das Turnier werden alle Pokémon auf Level 50 gesetzt.

Das Turnier selbst findet dann vom 06. Dezember bis zum 08. Dezember statt. Es sind Einzelkämpfe vorgesehen.

Hier die wichtigsten Daten in aller Kürze:

Name des Wettkampfs: Willkommen in Galar

Willkommen in Galar Anmeldezeitraum: Von Freitag, dem 15. November, um 01:00 Uhr (CET) bis Donnerstag, den 05. Dezember, um 00:59 Uhr (CET)

Von Freitag, dem 15. November, um 01:00 Uhr (CET) bis Donnerstag, den 05. Dezember, um 00:59 Uhr (CET) Turnierzeitraum: Von Freitag, dem 06. Dezember, um 01:00 Uhr (CET) bis Sonntag, den 08. Dezember, um 00:59 Uhr (CET)

Von Freitag, dem 06. Dezember, um 01:00 Uhr (CET) bis Sonntag, den 08. Dezember, um 00:59 Uhr (CET) Kampfart: Einzelkampf

Einzelkampf Zugelassene Pokémon: In „Pokémon Schwert“ und „Pokémon Schild“ erhaltene Pokémon:

Zacian, Zamazenta, Mew (im Pokéball Plus enthalten) sowie einige andere besondere Pokémon sind nicht zugelassen.

Spieler können drei bis sechs Pokémon in ihrem Kampfteam registrieren.

Alle Pokémon, die an diesem Turnier teilnehmen, werden für die Dauer des Kampfes automatisch auf Level 50 gesetzt.

Bekanntgabe der Ranglistenergebnisse: Dezember 2019

Um am Turnier teilnehmen zu können, müsst ihr Mitglied des Nintendo Switch Online-Services sein. Ihr könnt euch beim Turnier anmelden, indem ihr im Spiel das Menü öffnet (X-Knopf drücken) und anschließend den Menüpunkt „VS“ auswählt. Im Untermenü wählt ihr dann „Kampf-Stadion“ gefolgt von „Online-Turnier“.