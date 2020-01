Pokémon Schwert und Schild - 200 alte und neue Pokémon: Galar-Starter jetzt mit Gigadynamax-Form

Fans von „Pokémon Schwert und Schild“ dürfen sich auf die Rückkehr zahlreicher alter Pokémon freuen. Zudem werden ganz neue Formen und Wesen auftauchen. Insgesamt werden über 200 weitere Pokémon in den beiden Editionen eingeführt.

In der Pokémon Direct wurde der zweiteilige Erweiterungspass für Pokémon Schwert und Schild angekündigt. In den beiden Teilen „Die Insel der Rüstung“ und „Die Schneelande der Krone“ entdeckt ihr völlig neue Gebiete. The Pokémon Company bringt damit zahlreiche alte Pokémon zurück und stellt auch vollkommen neue Wesen vor.

Über 200 weitere Pokémon

In den beiden Teilen des Erweiterungspasses füllt ihr jeweils neue, eigene Pokédexe. Es tauchen nämlich zahlreiche Pokémon auf, die bislang noch nicht in Galar zu entdecken waren. So gibt es zum Beispiel folgende neue Pokémon:

Dakuma (neues Legendäres Pokémon)

Wulaosu (neues Legendäres Pokémon)

Coronospa (neues Legendäres Pokémon)

Flegmon: Galar-Form

Flegmon (Galar-Form)

Lahmus (Galar-Form)

Arktos (in der Galar-Form)

Zapdos (in der Galar-Form)

Lavados (in der Galar-Form)

Schiggy

Schillok

Turtok (inklusive Gigadynamax-Form)

Bisasam

Bisaknosp

Bisaflor (inklusive Gigadynamax-Form)

Seeper

Seemon

Seedraking

Galar-Starter erhalten Gigadynamax-Form

Die drei Endstufen der Galar-Starter, Gortrom, Liberlo und Intelleon erhalten jeweils eine Gigadynamax-Form. Damit werden sie nochmals ein gutes Stück stärker in Arenakämpfen und Dynaraids.

Auch ohne Expansion Pass könnt ihr die Pokémon bekommen

Wer den Erweiterungspass nicht kauft, kann trotzdem in den Besitz der neu eingeführten Pokémon kommen, zum Beispiel per Tausch oder wenn ihr eines der alten Comeback-Pokémon via Pokémon Home auf eure „Pokémon Schwert und Schild“-Edition tauscht.

Kostenlose Updates geplant

Im Zuge der Direct kündigte The Pokémon Company an, außerdem kostenlose Updates für „Pokémon Schwert und Schild“ zu verteilen. Weitere Informationen dazu sollen noch folgen.

Viele der neuen Pokémon könnt ihr im offiziellen Trailer zum Erweiterungspass begutachten: