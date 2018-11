Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli - Silph Co: Teleport-Rätsel lösen, so geht's!

Die Silph Co ist eines der größten und kompliziertesten Areale in Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli. Hier durchzukommen ist dementsprechend alles andere als einfach. Wir verraten euch in unserem Guide, wie ihr ganz schnell und ohne Probleme das Teleport-Rätsel löst, Team Rocket besiegt und das Unternehmen befreit.

Es ist der Ort, an dem ihr de facto Team Rocket besiegt und die Pläne der Bösewichte zunichte macht: Die Silph Co! Im Herzen Saffronia Citys befindet sich dieses mehrstöckige Unternehmen, das gleichzeitig das größte Gebäude in der gesamten Kanto-Region darstellt.

Wenn ihr Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli spielt, werdet ihr im Laufe der Story definitiv die Silph Co betreten müssen. Doch innerhalb des Gebäudes wird die Jagd nach Team Rocket und deren Anführer Giovanni alles andere als einfach!

Wir verraten euch, wie ihr die Silph Co meistert!

1. So beginnt das Aufeinandertreffen in der Silph Co.

Wart ihr in der Spielhalle von Prismania City zugegen und habt auch den Lavandia-Turm gemeistert, solltet ihr euch als nächstes nach Saffronia City begeben. Mit dem Tee kommt ihr unterwegs bequem an den Wachen vorbei und könnt euch in der Stadt umschauen. Es sollte euch direkt auffallen, dass überall Schergen des Team Rockets unterwegs sind.

Die Silph Co befindet sich direkt in der Mitte der Stadt und ist kaum zu übersehen. Davor trefft ihr auf Jessie & James, die von ihren Kollegen nicht hereingelassen werden. Jessie scheint das ganz und gar nicht zu gefallen, weshalb sie sich gewaltsam Eintritt verschafft und freundlicherweise auch euch hineinlässt. Im Inneren trefft ihr dann auf euren Rivalen sowie erneut auf Blau, der mit euch einen Plan schmieden möchte, um Team Rocket für immer zu besiegen.

Und so begebt ihr euch in die weiteren Stockwerke...

2. Die Suche nach dem Türöffner

Die Silph Co verfügt über insgesamt zehn Stockwerke, die im Inneren teilweise mit verschlossenen Türen unzugänglich gemacht wurden. Auf jeder Etage gibt es zahlreiche Gegner oder Items zu entdecken, doch die sind allesamt optional. Wer möchte, kann sie allesamt aufsuchen, ansonsten solltet ihr euch direkt auf die Suche nach dem Türöffner begeben.

Der Türöffner ist zwingend notwendig, um in das oberste Stockwerk zu gelangen, in dem sich Rocket-Boss Giovanni befindet. Um ihn zu finden, müsst ihr euch auf die vierte Etage begeben (egal ob mit dem Aufzug oder über die Treppe) und direkt nach links laufen. Hier trefft ihr dann auf einige Rocket-Bösewichte, von denen einer den Türöffner trägt. Besiegt ihr ihn, fällt er euch zufällig in die Tasche.

3. Die richtige Tür öffnen

Viele der Bereiche sind durch Teleporte miteinander verbinden, sodass es sich hierbei um ein echtes Rätsel handelt. Allerdings führt euch nur ein einziges Feld weiter, nämlich auf der zweiten Etage.

Im ersten Raum direkt unter dem Aufzug seht ihr einen Forscher und einen Rocket-Rüpel. Öffnet die Tür und begebt euch im selben Raum auf den Teleporter. Falls ihr den Raum nicht findet, schaut euch das folgende Bild an:

4. Jessie und James wollen kämpfen

Ihr gelangt nun in einen Raum, in dem sich euer Rivale befindet. Atlas kommt hinzu, doch euer Rivale fordert euch dazu auf, weiter zu gehen, da er sich um den Rocket-Bösewichten kümmern möchte. Tretet deshalb auf den anderen Teleporter.

Ihr gelangt nun in das oberste Stockwerk und in einen langen Gang. Lauft ihn hinunter und ihr werdet auf Jessie & James stoßen, die es ebenfalls ganz nach oben geschafft haben. Die beiden müsst ihr nun allerdings bekämpfen.

5. Giovanni besiegen

Habt ihr Jessie und James besiegt, müsst ihr nun den Gang weiter nach unten laufen. Ihr werdet in das Büro des Geschäftsführers gelangen, das von Rocket-Boss Giovanni vereinnahmt wird. Stellt euch Giovanni im Kampf und besiegt ihn!

Ist das getan, wird Giovanni flüchten und das gesamte Team Rocket abziehen. Ihr erhaltet nun als Dank vom Geschäftsführer einen Prototypen des Meisterballs und habt die Silph Co gerettet!