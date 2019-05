Pokémon Go - Spawnorte von Vesprit, Selfe und Tobutz bekannt

Falls ihr euch gefragt habt, wo ihr Vesprit, Tobutz und Selfe aus dem Seen-Trio fangen könnt, dann gibt es jetzt die finale Antwort seitens Niantic. Zwei der legendären Pokémon spawnen nicht in Europa.

Vor einiger Zeit hat Niantic die legendären Pokémon Tobutz, Selfe und Vesprit in die Wildnis von Pokémon Go entlassen. Die legendären Pokémon aus der Sinnoh-Region können nun tatsächlich in der freien Wildbahn gefangen werden.

Tobutz, Selfe und Vesprit sind da!

Mittlerweile ist bekannt, wo Tobutz, Selfe und Vesprit spawnen. Sie erscheinen nämlich verteilt auf der ganzen Welt. Wenn ihr also alle drei Pokémon fangen möchtet, dann macht ihr entweder eine Weltreise oder ihr fragt eure Freunde, die in den entsprechenden Teilen der Welt leben, ob sie eines dieser Pokémon fangen und tauschen können.

Nachfolgend haben wir eine kleine Liste mit den Spawnorten erstellt:

Tobutz: Spawnt in Amerika und Grönland

Selfe: Spawnt in Asien-Pazifik

Vesprit: Spawnt in Europa, Afrika, Indien und im Nahen Osten

Hierzulande heißt es also, die Augen nach einem Vesprit aufhalten, denn es kann einfach so in der Wildnis erscheinen. Für Selfe und Tobutz müsst ihr demnach einen etwas weiteren Weg auf euch nehmen.

Was haltet ihr von der Idee, die legendären Pokémon aus der Sinnoh-Region zufällig spawnen zu lassen und sie auf der ganzen Welt zu verteilen? Schreibt es uns gerne unterhalb der News in die Kommentare.