Pokémon Go - Shiny-Mewtu mit Spezial-Attacke ab morgen im EX-Raid

Wenn ihr ein Shiny-Mewtu für euren Pokédex von „Pokémon Go“ finden und fangen möchtet, dann könnt ihr es ab morgen versuchen! Mewtu erscheint im EX-Raid und bringt ein paar Besonderheiten mit sich.

Falls ihr eure Shiny-Pokémon-Riege in Pokémon Go verstärken möchtet, dann solltet ihr euch ab morgen ein wenig Zeit freiräumen, denn Niantic plant etwas Großes mit Mewtu. Ein neues Event bringt Shiny-Mewtu mit einer besonderen Spezial-Attacke in die EX-Raids!

Shiny-Mewtu fangen

Wenn ihr euch ein besonderes Exemplar von Mewtu einfangen möchtet, dann habt ihr ab morgen Mittag die Gelgenheit dazu, am 25. September 2019 um 13 Uhr fällt nämlich bereits der Startschuss.

Und als wäre ein schillerndes Mewtu nicht schon Grund genug, den EX-Raid zu besuchen, werden alle Pokémon, denen ihr hier begegnet, mit der Spezial-Attacke Spukball (einer äußerst starken Geist-Attacke) ausgestattet sein. Im Idealfall begegnet ihr also einem Shiny-Mewtu mit der Spukball-Attacke – und was will ein Pokémon-Trainer schon mehr?

Wie immer bei EX-Raids müsst ihr beachten, dass ihr vorerst einen EX-Raid-Pass benötigt. Diesen erhaltet ihr, wenn ihr einen Kampf in einer Arena gewinnt, in der EX-Raids stattfinden können. Schaut dies ganz einfach in den Arenabeschreibungen in eurer Umgebung nach.

Nach einem erfolgreichen Kampf kann der Trainer dann eine Einladung erhalten, auf der das Datum und die Uhrzeit niedergeschrieben stehen, zu der Mewtu herausgefordert werden kann. Und nicht vergessen! Wenn ihr einen EX-Raid-Pass habt, ladet einen Hyperfreund oder besten Freund ein, die euch dann im Kampf zur Seite stehen können.