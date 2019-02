Pokémon Go - Shiny-Meltan fangen: Einen Monat lang erscheinen Shiny-Meltan

Jetzt ist die ideale Gelegenheit, ein Shiny-Meltan zu fangen und es zu einem Shiny-Melmetal zu entwickeln. Der Meltan-Event ist bereits gestartet und der Wartezeitraum der Wunderbox ist während des gesamten Events angepasst.

In Pokémon Go soll es nicht langweilig werden, deshalb erhaltet ihr jetzt beim Meltan-Fangen die Wahrscheinlichkeit auf ein Shiny-Meltan. Wir verraten euch alles, was ihr darüber wissen müsst.

Ab sofort können Pokémon-Trainer in Pokémon Go Shiny-Meltan mit erhöhter Wahrscheinlichkeit finden. Und nicht nur das, die Wunderbox unterliegt einer Spezifikation, die sie schneller einsetzbar macht. Im gesamten Zeitraum des Events benötigt ihr nur drei Tage Wartezeit, um eine Wunderbox wieder nachzufüllen.

Falls ihr euch fragt, wie ihr eine Wunderbox erhalten und öffnen könnt, ist das im Grunde gar nicht so schwer. Ihr müsst euer Pokémon Go lediglich mit dem Spiel für die Nintendo Switch verbinden und Pokémon aus Pokémon Go nach Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli transferieren.

Falls ihr mehr Infos zum genauen Vorgang braucht, könnt ihr sie hier in unserem Meltan-Guide einsehen. Hier beschreiben wir jeden einzelnen Vorgang und Schritt im Detail:

Pokémon Go Guide: Meltan fangen, so geht's!

Wenn ihr wisst, wie ihr es macht, dann kann es auch schon mit dem Meltan-Fangen losgehen! Und im besten Fall habt ihr so ganz schnell 400 Bonbons, um ein Shiny-Melmetal zu entwickeln. Die Wahrscheinlichkeit auf ein Shiny-Meltan scheint tatsächlich recht hoch zu sein. Schon nach der dritten Begegnung nach dem Öffnen der Wunderbox, sprang mir gestern das erste Shiny-Meltan entgegen.

Wichtig ist zudem, dass Meltan jetzt häufiger spawnt, wenn ihr die Wunderbox einmal geöffnet habt und falls ihr auf der Jagd nach der schillernden Variante von Meltan seid, dann erkennt ihr es an der Mutter, die eine etwas dunklere Farbe hat als die Schraube vom normalen Meltan. Außerdem ist der Schwanz von Meltan dann blau und nicht rot - achtet einfach drauf!

Der Event ist am 5. Februar 2019 gestartet und jetzt habt ihr bis zum 4. März 2019 (23:59 Uhr) Zeit die Möglichkeit auf die Jagd nach Shiny-Meltan zu gehen und somit ein Shiny-Melmetal zu erhalten!