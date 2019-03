Pokémon Go - Kampf-Pokémon-Event mit Shiny-Menki und Shiny-Machollo gestartet

Ein neues Event ist in Pokémon Go gestartet. Niantic lässt passend zum Dialga-Raid die entsprechenden Konter mit vermehrter Häufigkeit spawnen. Das Kampf-Pokémon-Event ist bereits gestartet!

Fehlt euch noch ein starkes Pokémon in Pokémon Go, um den aktuellen Stufe-5-Boss Dialga zu legen? Dann hat Niantic nun ein kleines Schmankerl für euch vorbereitet. Ab sofort spawnen Kampf-Pokémon mit vermehrter Häufigkeit im Kampf-Showdown-Event und es gibt einige Besonderheiten, die wir für euch zusammengefasst haben.

Wann startet und endet das Event? Tatsächlich ist es bereits gestartet. Ihr könnt euch also ab sofort auf die Jagd nach Kampf-Pokémon begeben! Das Event endet am 12. März 2019 um 22 Uhr deutscher Zeit. Ihr habt also eine ganze Woche Zeit zum Farmen.

Kampf-Pokémon-Event passend zu Dialga

Welche Pokémon erscheinen vermehrt? Allem voran handelt es sich bei dem Event um ein Kampf-Pokémon-Event, weshalb Pokémon vom Typ Kampf anzutreffen sind. Im Fokus stehen Machollo, Menki, Makuhita und Meditie.

Welche Bonusse werden ausgeschüttet? Nachfolgend haben wir eine Übersicht mit allen zusätzlichen Belohnungen erstellt:

2x Sternenstaub beim Fangen, im Kampf oder in Raids

2x Erfahrungspunkte für Arenaorden

5 Belohnungen pro Tag durch Trainerkämpfe (Sonderbonbons möglich)

3 Belohnungen pro Tag durch Training, also durch Kämpfe mit Arenaleitern (Sonderbonbons möglich)

Welche Neuerungen gibt es? Als besonderen Anreiz gibt es noch ein paar neue Extras obendrauf. Die Attacke Steigerungshieb wurde ganz neu ins Spiel aufgenommen, die für Quappo, Nockchan, Meditalis, Lucario und Kangama vorgesehen ist.

Abschließend könnt ihr während des Events sogar Shiny-Menki oder Shiny-Machollo begegnen, die ihr zu Shiny-Rasaff und Shiny-Machomei entwickeln könnt! Wir wünschen viel Spaß beim Fangen.