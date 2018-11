Pokémon Go - Ankündigung: Trainerkämpfe sollen schon in Kürze möglich sein!

Niantic hat soeben verkündet, dass Kämpfe zwischen Trainern in Pokémon Go schon in Kürze möglich sein sollen. Wann das Feature genau freigeschaltet wird, ist noch unklar.

Niantic hat über den Tag verteilt mehrere Teaser via Social Media veröffentlicht, die sich auf PvP-Kämpfe in Pokémon Go beziehen sollten, wie sich jetzt herausgestellt hat. Scheinbar steht der Release des neuen Features kurz bevor!

Pokémon-PvP-Teaser, was ist passiert?

Wer heute die Social-Media-Kanäle von Pokémon Go verfolgt hat, der kam nicht um die kleinen Teaser drumherum. Niantics neue Ankündigung wurde im Vorfeld durch mysteriöse Bilder eingeläutet. Doch nun kam der finale Teaser und er bezieht sich, wie es die Community bereits vermutet hatte, auf das PvP-Feature in Pokémon Go.

Fortan soll es also möglich sein, dass Trainer gegeneinander kämpfen. Auf das Gameplay-Element haben die aktiven Spieler schon seit Release vor zwei Jahren gewartet.

Niantic kündigt den baldigen Release des Features an und schreibt:

''Bereite dich vor... Trainer-Kämpfe kommen bald nach Pokémon GO! #GOBattle''

Falls ihr jetzt vor lauter Vorfreude förmlich den Voltoball macht, könnt ihr eurer Freude lieber Ausdruck verleihen, indem ihr euch unter dem Hashtag GoBattle via Twitter beteiligt oder eure Meinung ganz einfach unterhalb der News in die Kommentare schreibt.

Noch gibt es keine Bestätigung, wann das Feature final Einzug hält. Aber es wird aller Voraussicht nach mit dem nächsten Update implementiert.