PlayStation Plus - Neue PS4-Games für April 2019 werden heute bekannt gegeben

Selbstverständlich dürfen wir uns im kommenden Monat April 2019 wieder auf neue Spiele bei PS Plus freuen. Abonnenten erhalten wie üblich für die PlayStation 4 eine Vielzahl an brandneuen Games völlig kostenlos. Spiele für die PlayStation 3 und PlayStation Vita wird es hingegen nicht mehr geben. Sony wird die neuen Gratis-Games am heutigen Mittwoch offiziell bekannt geben.

Die PS4-Spieler werden in jedem Monat durch den Abodienst PlayStation Plus mit kostenlosen Zusatzspielen versorgt. Auch im kommenden Monat April 2019 wird es wieder einige Angebote geben, die am heutigen Mittwoch, den 27. März offiziell enthüllt werden.

Welche Gratis-Games seitens Sony bereitgestellt werden, ist zu diesem Zeitpunkt noch gänzlich unbekannt - doch das wird sich schon bald ändern.

Natürlich ist es auch diesmal so, dass lediglich aktuelle Abonnenten von PS Plus auf die Auswahl an kostenlosen Games Zugriff bekommen. Jeden Monat erhaltet ihr als Mitglied bei PlayStation Plus eine sorgfältig zusammengestellte Mischung an Spielen zum kostenlosen Download zur Verfügung gestellt.

Was ihr auf jeden Fall wissen solltet: Ab März 2019 hat sich das Angebot bei PS Plus stark verändert. Deshalb werden in Zukunft nur noch neue Spiele für die PS4 zum Download freigegeben. Mehr dazu erfährst du hier:

PS Plus für April 2019: Wann kommen die Spiele?

Aber wann kommen die heiß erwarteten, neuen Games denn nun? Sony ist ein großer Freund der Tradition und hält für die PS Plus-Spiele deshalb ein festes Schema ein. Am letzten Mittwoch eines jeden Monats werden die Titel bekannt gegeben, am darauffolgenden Dienstag erscheinen sie dann zum Download.

Wann wird Sony die Games ankündigen? Am 27. März 2019 um 17:30 Uhr.

Bis wann gibt es noch die März-Spiele? Bis zur Nacht vom 01. April 2019 auf den 02. April 2019.

Wann erscheinen die neuen Titel? Im Laufe des 02. April 2019.

Das heißt also, dass wir schon in wenigen Tagen mehr erfahren. Am 27. März 2019 werden die neuen Gratis-Games via PS Plus offiziell enthüllt und ab dem 2. April 2019 stehen sie zum Download bereit!

PlayStation Plus März 2019: Die aktuellen Games!

Die folgenden PS4-Spiele sind im März 2019 Teil von PS Plus:

Hier findet ihr die PS Plus-Spiele

Die Downloads findet ihr über den PlayStation Store von Sony. Hier gibt es einen eigenen Reiter namens PS Plus, unter dem ihr alle PS Plus-Games des aktuellen Monats findet. Verfügt ihr über eine gültige Mitgliedschaft, könnt ihr hier die jeweiligen Spiele kostenlos auf eure Konsole laden.

PS Plus Programm: Das wissen wir über das Angebot

Eine Mitgliedschaft bei PlayStation Plus gilt als Pflicht für alle, die alles aus ihrer PlayStation 4 herausholen möchten. Abonnenten erwarten nämlich mehrere Features, die ihnen exklusiv vorbehalten werden.

„Wer Mitglied bei PlayStation Plus ist, darf sich über einige tolle Vorteile freuen, die vor allem euer Multiplayer-Erlebnis betreffen. Der Zugang zu allen Online-Games ist nämlich nur mit einer laufenden Mitgliedschaft möglich, ohne könnt ihr euch nicht auf offiziellen Servern mit euren Freunden und Gegnern messen. Zusätzlich dürft ihr euch über einen Cloud-Speicher freuen, der unter anderem eure Spielstände jederzeit absichert und vor Verlust schützt. Des Weiteren gibt es im PlayStation Store exklusive Angebote für alle Mitglieder und obendrein die bereits erwähnten Gratis-Spiele. Aber Achtung: Die kostenlosen Spiele gibt es bald nur noch für PS4, nicht für PS3 und PS Vita.“

Damit ihr jederzeit wisst, welche Titel es in dem jeweiligen Monat bei PS Plus gibt, halten wir für euch unseren News-Ticker für das Jahr 2019 regelmäßig auf dem aktuellen Stand:

