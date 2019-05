PlayStation Plus - Letzte Chance: April-Games nur noch heute verfügbar!

Die April-Games bei PlayStation Plus können nur noch am heutigen Montag von allen Mitgliedern kostenlos heruntergeladen werden. Ihr solltet euch also nicht mehr allzu viel Zeit lassen, wenn ihr die zwei PS4-Spiele in eurer virtuellen Bibliothek willkommen heißen möchtet.

Vor wenigen Tagen hat Sony offiziell bekannt gegeben, welche neuen Gratis-Games es im Monat Mai bei PlayStation Plus gibt. Habt ihr allerdings die Spiele aus April 2019 bislang noch nicht in eure PlayStation 4-Bibliothek geladen, dann solltet ihr dies am heutigen Montag unbedingt nachholen.

Schließlich lassen sich „The Surge“ und „Conan Exiles“ nur noch am heutigen Montag, den 06. Mai 2019 herunterladen, ehe die Spiele durch das Line-up für Mai 2019 ersetzt werden, das aus „Overcooked“ und „What Remains of Edith Finch“ besteht.

Die Mai-Spiele bei PS Plus

Die Mai-Games können ab dem 07. Mai 2019 von allen Mitgliedern kostenlos auf ihre PS4 heruntergeladen werden. Dabei handelt es sich um:

Overcooked!

„Im Couch-Koop Overcooked! von Ghost Town Games besuchen die Spieler die ungewöhnlichsten Küchen, um unter widrigsten Umständen hungrige Gäste zu bekochen und das Zwiebelreich als Meisterköche vor dem essbaren Bösen zu retten. Zum Glück gibt es Unterstützung – im lokalen Multiplayer können bis zu vier Spieler gleichzeitig in die irrwitzige Welt des Kochens abtauchen, um zusammenzuarbeiten oder sich absichtlich im Weg zu stehen.“

What Remains of Edith Finch

„Das fantastische Grusel-Adventure What Remains of Edith Finch von Giant Sparrow entführt die Spieler in das gewaltige Anwesen der Familie Finch, das von der namensgebenden Edith leer aufgefunden wird. Als Edith Finch müssen die Spieler das Schicksal der verschwundenen Familie ergründen, wobei sie tiefe Einblicke in die mysteriöse Vergangenheit der ehemaligen Hausbewohner gewinnen. What Remains of Edith Finch wurde von der British Academy Games Award (BAFTA) als bestes Spiel 2017 und bei den Game Developers Choice Awards 2018 mit dem Preis für die beste Handlung ausgezeichnet.“

Moment mal! Was ist überhaupt PS Plus?

Hier ist unsere Zusammenfassung:

„Bei PS Plus handelt es sich um einen kostenpflichtigen Service, damit ihr auf der PlayStation 4 online mit euren Freunden spielen könnt. Außerdem erhaltet ihr jeden Monat verschiedene Gratis-Games, die alleine schon den Preis von PS Plus rechtfertigen. Pro Jahr erhaltet ihr 24 Spiele für die PS4. Außerdem warten auf euch exklusive Preisnachlässe sowie weitere interessante Extras. PS Plus kostet für 3 Monate 24,99 Euro. 6 Monate schlagen mit 47,49 Euro zu Buche, während 12 Monate 59,99 Euro kosten.“

