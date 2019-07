PlayStation Plus - Achtung: Die PS4-Spiele im Juli 2019 werden getauscht!

Sony hat ein Update bezüglich der PS Plus-Spiele für Juli 2019 geteilt. Ihr erhaltet doch kein „Pro Evolution Soccer 2019“ für die PlayStation 4. Wir verraten euch alles zum Angebot von PS Plus im Juli 2019.

Der Konsolenhersteller Sony hat ein Update mit der Community via PlayStation Blog geteilt, was die Gratis-Games im Juli 2019 via PlayStation Plus betrifft. Die alte Meldung bezüglich der neuen Gratis-Spiele im Angebot von PS Plus ist damit hinfällig.

„Pro Evolution Soccer 2019“ fliegt aus dem Gratis-Programm. Aber keine Sorge, ihr erhaltet trotzdem insgesamt zwei Spiele für eure PlayStation 4, damit ihr auch im Sommer mit knackigen Games versorgt seid.

PS Plus im Juli 2019: Was ist passiert?

Viele Informationen bezüglich der neuen Spiele bei PlayStation Plus gibt es nicht. Doch Sony ließ heute verkünden, dass die PS Plus-Spiele getauscht werden. Sie entschuldigen sich bei der Community für etwaige Unannehmlichkeiten. Doch die neuen Games dürften womöglich nicht weniger spannend sein für die Fans.

Tatsächlich handelt es sich um einen echten Kracher. Im Angebot landet nämlich die Detroit: Become Human Digital Deluxe Edition, die sogar Heavy Rain beinhaltet! Im Grunde erhaltet ihr also sogar drei Spiele.

PlayStation Plus Juli 2019: Das sind die neuen Games!

Die folgenden PS Plus-Spiele gibt es im Juli 2019 mit einer Mitgliedschaft bei PS Plus!

Die heute angekündigten Spiele werden ab dem 02. Juli 2019 bis zum 5. August bis zum kostenlosen Download bereitstehen. Ab dann werdet ihr auch erst in der Lage sein, sämtliche Spiele herunterzuladen und sie auf eurer PS4-Konsole abzuspielen. Bis zum nächsten Dienstag könnt ihr zudem noch die aktuellen Titel installieren.

