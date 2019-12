PlayStation Now - Diese neuen Spiele erwarten euch im Januar 2020

Mit dem neuen Jahr finden direkt neue Spiele in den Cloud-Gaming-Dienst PlayStation Now. Darunter sind wieder einige Hochkaräter, die Spieler von Action-RPGs durchaus freuen könnten.

Das Angebot von Sonys Streaming-Abo PlayStation Now wird im Januar 2020 um einige Kostbarkeiten erweitert. Wem also die bereits vorhandenen über 700 Spiele nicht reichen sollten, der kann sich mit dem Jahresbeginn auf großartige Neuzugänge gefasst machen.

PS Now-Spiele im Januar 2020

Mit dem Jahreswechsel, genauer am 2. Januar 2020, finden folgen Spiele für eine begrenzte Zeit in die reichhaltige Bibliothek von PS Now:

Bis zum 7. April 2020 stehen euch die Titel dann zum Streamen und Herunterladen innerhalb eures Abos zur Verfügung bis sie von anderen Games abgelöst werden. Bis zum 3. März 2020 steht so auch noch PUBG bereit, am 2. Februar 2020 verlassen dagegen bereits Persona 5 und Mittelerde: Schatten des Krieges das Angebot.

Was ist PlayStation Now?

PlayStation Now ist ein kostenpflichtiger Streaming-Dienst von Sony, der hunderte PlayStation 4-, PlayStation 3- und PlayStation 2-Spiele beinhaltet, die über eure PS4 oder euren PC heruntergeladen oder gestreamt werden können. Für Neukunden steht sogar eine kostenlos Testversion zur Verfügung, probiert es also gerne erst einmal aus!