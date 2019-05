PlayStation 5 - Sony präsentiert die Geschwindigkeit der Next-Gen-Konsole

Im Rahmen eines Unternehmensstrategie-Meetings enthüllte Sony wieder etwas mehr über die kommende Next-Gen-Konsole und was das Unternehmen in Zukunft bieten sowie erreichen möchte.

Während eines Unternehmensstrategie-Meetings von Sony sprach das Unternehmen darüber, was sie in der Zukunft erreichen möchten und was die nächste PlayStation den Spielern bieten soll. Die Betonung von Sony CEO Jim Ryan liegt hier auf den Begriffen „global“ und „nahtlos“.

Was die Verkaufszahlen der PlayStation 4 angeht, möchte Sony bis zum Ende des Jahres 2019 100 Millionen Verkäufe verzeichnen. Derzeit liegt das Unternehmen bei 96,8 Millionen verkauften Konsolen. Bei einem bisherigen und wachsendem Schnitt von 94 Millionen monatlich aktiven Usern, ist es durchaus möglich, dass sie ihr Ziel erreichen.

© Sony Interactive Entertainment

Viel schneller durch eine ultraschnelle Breitband-SSD

Wenn man den bisherigen Enthüllungen und Versprechungen von Sony Glauben schenken mag, hat die Next-Gen-Konsole einiges mehr zu bieten als die PS4-Pro. Zur Hardware selbst gab Sony an, dass die PlayStation 5 ein „beeindruckendes Erlebnis bietet und dass das durch eine drastisch schnellere Grafikwiedergabe gewährleistet wird“.

„Möglich wird das durch den Einsatz von verbesserter Rechenleistung und einer maßgeschneiderten ultraschnellen Breitband-SSD“, so Sony.

Diese Rechenleistung, und die daraus schlussfolgernde Geschwindigkeit der PlayStation 5, präsentierte Sony durch einen Videovergleich. Systemarchitekt Mark Cerny machte während der Vorführung deutlich, dass Spider-Man auf der PS4 Pro 15 Sekunden lädt, während die PS5 für den Ladevorgang nicht einmal eine Sekunde benötigt.

Während die PS5 einige neue Funktionen bieten wird, ist für viele Spieler die Rückwärtskompatibilität wichtig. Nicht nur werden die neuen Spiele ruckzuck geladen sein, auch bei den PS4-Titeln werden die Wartezeiten deutlich verkürzt.

Sony's official video comparing performance of PS4 Pro vs next-gen PlayStation pic.twitter.com/2eUROxKFLq — Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) May 21, 2019

Zu jeder Zeit, überall, ohne Unterbrechungen

In Bezug auf die nahtlose Zukunft von PlayStation, nutzte Sony die Phrase „zu jeder Zeit, überall, ohne Unterbrechungen“ und betonte, dass sich das Unternehmen auch künftig darum bemühen werde für die Spieler attraktiv zu bleiben.

„PlayStation soll ein beliebter Ort zum Spielen bleiben und um das zu erreichen, arbeiten wir daran, die Beziehungen zu externen Spieleentwicklern aufrechtzuerhalten und zu verbessern“, so Jim Ryan.

Künftig soll bei der PlayStation das Streamen eine größere Rolle spielen. Die PS5 unterstützt eine Remote-Play-Funktionalität und hier kommt dann wahrscheinlich auch die neue Kooperation mit Microsoft ins Spiel.

© Sony Interactive Entertainment

Sony wird nicht an der E3 2019 teilnehmen, Genaueres zu der PlayStation 5 können wir also zu dem Zeitpunkt nicht erwarten. Sony gab aber an, dass die Konsole noch nicht im nächsten Geschäftsjahr erscheinen wird, also nicht vor April 2020. Wir werden euch bei PlayNation auf dem Laufenden halten.

