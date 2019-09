PlayStation 5 - Sony patentiert einen sprachgesteuerten AI-Hilfsassistenten

Sony Interactive Entertainment, Erfinder der PlayStation, hat zwei faszinierende Patente für einen AI-Hilfsassistenten eingereicht. Dabei handelt es sich vermutlich um eine neue Funktion, die mit der PlayStation 5 eingeführt wird. Was hat es damit auf sich?

Mit der PlayStation 5 hebt Sony nicht nur die Qualität der Technik an, es kommen anscheinend auch völlig neue Features hinzu. Am 26. September reichte das Unternehmen zwei Patente ein.

Bei den Patenten handelt es sich wohl um einen „Stimmen-Hilfsassistenten“ mit künstlicher Intelligenz. Dieser Assistent soll es möglich machen, auf einem Back-End-Server gespeicherte Gameplay-Videos und Informationen abzurufen, wenn der Spieler diese abfragt.

Spieler helfen Spielern

Generell klingt das Ganze wie eine Community-basierte Plattform, die in das PlayStation-Netzwerk integriert ist. Spieler werden anscheinend dazu in der Lage sein, ihre Gameplays freizugeben und mit dem Stimmen-Hilfe-Assistenten nach anderen Videos zu suchen. Beispiele dafür wären „Wie besiege ich den Boss?“ oder „Wo finde ich dieses Gewehr?“.

Das zweite Patent bezieht sich eher auf Expertenhilfe, bei der der Spieler während des Spielens einer Anwendung in Echtzeit mit einem Experten verbunden wird und so Unterstützung erhält. Was daraus am Ende wird, bleibt abzuwarten. Diese Funktion könnte jedenfalls lästige Suchaktionen auf YouTube und Ähnlichem ablösen. Was haltet ihr davon? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb in die Kommentare.