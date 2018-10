PlayStation 5 - Insider berichtet: Red Dead Redemption 2 Remaster und GTA 6 Release-Termin

Ein vermeintlicher Insider will zahlreiche interne Informationen bezüglich kommender Rockstar-Projekte erfahren haben. Unter anderem wird 2020 angeblich ein Remaster zu Red Dead Redemption 2 für PS5 und Xbox 2 erscheinen.

Nach GTA 5, das im September 2013 für PS3 und Xbox 360 veröffentlicht worden ist, hat Rockstar mit dem Westerntitel Red Dead Redemption 2 nun ein weiteres hauseigenes Spiel veröffentlicht.

Ein Insider will jetzt an interne Informationen gelangt sein, die unter anderem von einem Red Dead Redemption 2 Remaster für die kommenden Konsolen PS5 und Xbox Two sprechen. Diese Infos stammen angeblich von einem Freund, der bei Rockstar Games arbeitet. Dieser habe die Details nur deshalb weitergegeben, weil genügend Rockstar-Mitarbeiter von den Informationen wissen. Damit sei die Gefahr sehr gering, dass der Leak auf ihn zurückzuführen ist.

Bezüglich seiner Glaubwürdigkeit teilte er auf Reddit mit:

"Einige werden skeptisch sein, und ich verstehe das, aber alles, was ich sagen kann, ist, dass ich schon eine Weile hier bin, über 60k Karma habe, mehrere Male Gold für meine Beiträge bekommen und nie einen Beitrag mit falschen Informationen veröffentlicht habe."

Red Dead Redemption 2 Remaster für PS5 und Xbox 2

Nachdem Red Dead Redemption 2 den Gold-Status erreicht hatte, begann eine relativ kleine Gruppe von Mitarbeitern mit der Arbeit an einem Remaster, das Ende 2020, passend zu den Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox 2, erscheinen wird. Rockstar musste bei dem Westerntitel, auch wenn er beeindruckend aussieht, einige technischen Kompromisse eingehen. Bei der kommenden Konsolengeneration wird gerade in Bezug auf die Grafik wohl noch deutlich mehr möglich sein.

Bully 2 für 2020

Die meisten Mitarbeiter sollen begonnen haben, Vollzeit an Bully 2 zu arbeiten, das in der ersten Hälfte 2020 veröffentlicht wird. Zwar scheint dieser Release-Termin bereits recht nah zu sein, dies liege aber daran, dass die Engine bereits zur Verfügung steht und die Spielwelt lediglich ein wenig größer als die des ersten Ablegers ausfallen wird. Deshalb kann das Spiel viel schneller als GTA oder Red Dead beendet werden.

GTA 6 für 2023/2024

Weiterhin sollen die Vorarbeiten zu GTA 6 begonnen haben, das Ende 2023 veröffentlicht werden soll. Laut dem Team ist 2024 aber ein weitaus realistischeres Datum. Weitere Details kann und will der Insider nicht bekannt gegeben, um nicht die Karriere seines Freundes zu gefährden.

Wir weisen an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass es sich hierbei lediglich um unbestätigte Gerüchte handelt. Rockstar hat sich bislang zu keiner dieser Aussagen offiziell zu Wort gemeldet und wird dies vermutlich in der nächsten Zeit auch nicht machen.