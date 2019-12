PlayStation 4 - Update 7.02 steht bereit, Spieler machen sich über die immer gleichen Patchnotes lustig

Die PS4 hat ein weiteres Update erhalten, dass allerdings wiederholt lediglich an der System-Performance der Konsole schraubt, weshalb sich Spieler auf Reddit darüber mit passenden Gifs lustig machen.

Bereits in der vergangenen Woche sahen sich Besitzer einer PlayStation 4 einem neuen Firmware-Update für die aktuelle Sony-Konsole gegenüber, das ohne große Änderungen im Gepäck daherkam. Nun darf bereits Update 7.02 in Empfang genommen werden, das 447 Megabyte groß bzw. klein ist und entsprechend ebenfalls über einen sehr übersichtlichen Umfang verfügt.

Die Patchnotes verraten uns, dass wiederholt lediglich an der System-Performance geschraubt worden ist. Zwar dürfen sich Spieler über diese Nachricht im Grunde freuen (denn was gibt es wichtigeres als Stabilität) doch sorgt der ständig gleiche Satz in den Chancelogs auf Reddit auch für den einen oder anderen hämischen Kommentar samt passendem Gif.

„My ps4 is so stable now that when earthquake happen i hold on to it.“

Die besten Gifs zum PS4-Update

Damit dürften mittlerweile vor allem die Gifs das eigentliche Highlight sein. Wir freuen uns also schon einmal auf das nächste Update in der Hoffnung, dass wieder nur an der Stabilität geschraubt wird!