PlayStation 4 - The Last of Us 2 und weitere Exklusivtitel erscheinen auch noch für PS4

Seit der Ankündigung der PlayStation 5 im April ist die Next-Gen-Konsole in aller Munde. Bleibt dabei die PlayStation 4 auf der Strecke? In einem Investorenbericht äußerte sich Sony jetzt zu den wichtigsten kommenden Exklusivtiteln und den Cross-Gen-Möglichkeiten.

Bereits im kommenden Jahr soll die PlayStation 5 an den Start gehen. Da schrillen bei Fans natürlich die Alarmglocken, wie es um die aktuell in Entwicklung befindlichen Exklusivtitel der PlayStation 4 bestellt ist. Auf dem Investor Relations Day 2019 äußerte sich Sony jetzt zu dieser Frage und den Cross-Gen-Möglichkeiten der beiden Konsolen.

Größte Exklusivtitel erscheinen noch für PlayStation 4

Erscheinen Spiele wie The Last of Us 2, Death Stranding oder Ghost of Tsushima überhaupt noch für die PlayStation 4, wenn deren Nachfolger doch bereits in den Startlöchern steht? Zu dieser Frage äußerte sich Jim Ryan, CEO von Sony Interactive Entertainment, auf dem Sony Investor Relations Day 2019.

Für die nächsten drei Jahre soll die PlayStation 4 noch einen wichtigen Hauptpfeiler für Sony darstellen und weiterhin mit den geplanten AAA-Titeln versehen werden. Gerade die drei genannten Spiele werden für die PS4 in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle spielen.

Die PlayStation 4 bliebe auch in den kommenden drei Jahren der wichtigste Motor für Sony, heißt es in dem Dokument. Gleichzeitig gäbe es allerdings eine Menge Early-Adopter, die für den weiteren Erfolg der Playstation 5 kritisch sei. Dementsprechend sei die Abwärtskompatibilität der Next-Gen-Konsole ein wichtiger Faktor für Sony, um einen sanften Übergang zwischen den Generationen zu ermöglichen.

Cross-Gen-Support denkbar

Während also zumindest „The Last of Us 2“,„Death Stranding“ und „Ghost of Tsushima“ noch für die aktuelle Sony-Konsole veröffentlicht werden, schließt der Bericht nicht aus, dass die Spiele außerdem für die PlayStation 5 erscheinen.

In einer Q&A-Session wurde Jim Ryan laut Twinfinite zur Abwärtskompatibilität und Cross-Gen befragt. Gerade die Kompatibilität zur PS4 sei laut Ryan etwas „sehr mächtiges“ und ein potentieller „kritischer Erfolgsfaktor“ für die neue Hardware.

Für Vizepräsident John Kodera sei dieser Cross-Gen-Support besonders wichtig, da die „Community so Spiele zusammen genießen“ kann. Ob die kommenden PS4-Exklusivtitel in einer überarbeiteten Version auch für die PlayStation 5 erscheinen könnten, verrieten die beiden allerdings nicht.

Auch wenn Sony die E3 2019 auslassen wird, sind neue Informationen zur Zukunft der PlayStation-Hardware äußerst wahrscheinlich.

