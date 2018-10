PlayStation 4 - Dieser goldene Luxus-Controller kostet stolze 14.000 Dollar

Lottogewinner? Millionärserbe? Erfolgreiche Geschäftsperson? Dann solltet ihr euch diesen goldenen PS4-Controller nicht entgehen lassen, der definitiv ein echtes Schmuckstück darstellt – zum Vorzugspreis von nur 14.000 US-Dollar.

Dieser Controller ist nur etwas für Leute, die sonst nichts mit ihrem Geld anzufangen wissen: Für nur 14.000 US-Dollar sichert ihr euch diesen PS4-DualShock, der bei euren Hausbesuchern ganz bestimmt für große Augen sorgen wird.

Der DualShock-Controller besteht komplett aus 24 Karat Gold und macht sowas auch in eurer Hand ordentlich was her. Für die optimale Haptik sind die einzelnen Buttons zusätzlich mit Diamanten bestückt und grundlegend mit einer weiteren 18-Karat-Goldschicht überzogen.

Ihr habt gerade nicht allzu viel Gold, möchtet aber dennoch einen solchen Luxus-Controller euer Eigen nennen? Dann verzichtet einfach auf die schmucken Buttons und schon kostet euch das Ganze lediglich 8500 Dollar.

This is for the players.

Und für Millionäre.